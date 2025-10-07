お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が7日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。「ABMEAには出ない」と宣言している大物MCを実名で明かした。

動画では、8月25日に開催された渡部初の単独トークライブ「渡部59秒」の様子の一部が公開された。100の質問にNGなしで59秒で語る90分のイベント。そこで渡部は同チャンネル「渡部ロケハン」についてトーク。「今度、東野（幸治）さんが出ます」と打ち明け、観客は拍手喝采。「何かあったら言ってこいと。でも『何か』を言ったら、全部出てくれちゃう」と東野に感謝した。

その上で「有吉（弘行）は平気で断る。『僕、ABEMA出ませんので』って」と明かし、観客の爆笑を誘った。

渡部は現在、千鳥がMCを務めるABEMA「チャンスの時間」の常連として、存在感を発揮している。

渡部は同チャンネル内で、妻の佐々木希が7月2日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話 2時間SP」に出演した経緯を明かしている。同番組のMCは東野で、佐々木は渡部の不倫についてテレビ初言及していた。

渡部は「東野さんがデカかったかもね。東野さんMCだから、そんなにガリガリ変なことにならないし。最終的によく映してくれるだろうと。復帰後、死ぬほど世話になったのも、妻は一番分かってるので。いろんな条件が相まって、このタイミングで『よし！』っていう思いがあったと思いますけどね」と語っていた。

渡部は20年6月に週刊文春により、多目的トイレを使った複数女性との不倫を報じられ活動を自粛。22年2月に約1年8カ月ぶりの活動再開。昨年6月、TOKYO MX「5時に夢中！」で地上波生放送番組への復帰を果たした。