2025年7月、俳優の佐々木希さんが、テレビ番組「1周回って知らない話 2時間SP」（日本テレビ系）にゲスト出演し、夫でお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建さんの不倫騒動について初めて自分の言葉で語ったことが話題になりました。番組では、夫について「いまだに許してはいない」「経過観察中で」と話しつつ、それでも離婚は選ばなかった理由を明かしたといいます。【画像】「えっ、生々しい……！」→これが“サレ妻”たち