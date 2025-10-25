2025年の芸能ニュースの中でも、特に大きな驚きを与えたのが、永野芽郁（26才）の騒動だ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、今後の永野について分析する。【写真】「文春」報道後、憔悴した様子で車に駆け込む永野芽郁CMについては違約金が発生しないそう『女性セブン』による写真集の撮影報道に続き、民法キー局からドラマ出演のオファーがあったと報じられた永野芽郁さん。妻子持ちの田中圭さん（41才）との"不倫