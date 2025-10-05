¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¿Í¤¬»È¤¦¡ÈºÇ°¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤ÎÃæ¿È
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÏÌä¤¤µÍ¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë
µÄÏÀ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼ÃÙ¤ì¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤¼´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¡©¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÏÀÍýÅª¤Ë¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎµÍÌä¤Ç¤¹¡£¸À¤¤Ìõ¤«¼Õºá¤·¤«ÊÖ¤»¤º¡¢·úÀßÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ñÏÃ¼«ÂÎ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤¬¡¢¿´¤Ï¥º¥ì¤ë¡Ö²ñÏÃ¤Î¤Í¤¸¤ì¡×
ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â°ì±þ¤Î²ñÏÃ¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¾å»Ê¡§¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¦Éô²¼¡§¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤ÏËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»Ø¼¨¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¾ì¾å¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌµÆñ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿´¤ÏÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¤³¤ì¤¬¡Ö²ñÏÃ¤Î¤Í¤¸¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¿®Íê´Ø·¸¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÁêÃÌ¤äÊó¹ð¤¹¤é¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¹þ¤ßÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¶õÃæÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥º¥ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö»ö¼Â¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë
¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤µ¤»¡¢²ñÏÃ¤Î¤Í¤¸¤ì¤òÀ¸¤ß¡¢¿®Íê¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÐÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë