フィリーズとの地区シリーズ前に記者会見

ドジャースの佐々木朗希投手は3日（日本時間4日）、4日（同5日）に開幕するフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨んだ。佐々木はポストシーズンではブルペン待機。1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦では、4点リードの9回から救援して無安打無失点。2三振を奪い、試合を締めた。

「自分の100マイルを投げられて、自分のパフォーマンスが出せるようになった。変化球も思うように投げられるようになって、自信を持って投げられるようになった」

5月から右肩インピンジメント症候群で約4か月離脱していたが、9月24日（同25日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦からリリーフとして復帰した。「離脱する段階で完璧な状態で戻りたいと思っていた。時間はかかりましたけど、トレーナーやコーチ、いろんな人に支えてもらってここまできた。来年以降のパフォーマンスで発揮したいなと思います」。

また、同僚である大谷翔平投手からかけられた言葉を問われると「そんなに声かけてもらってないんですけど『早く投げんかい』とかしか言われてないです」と答え、笑いを誘っていた。

渡米1年目も最終盤となり「（日本と）日程的な違いはある。移動もそうですし、試合以外の難しさを感じて。試合はパフォーマンスを出せない中で終わってしまった。メジャーのレベルの高さを感じる前に自滅していた。ポストシーズンでパフォーマンスも戻ってきて、これから経験できることが1番の収穫になるかなと」と手応えを明かしていた。

敵地での決戦に「（フィラデルフィアは）すごく熱狂的。アウェーとドジャースタジアムは違う雰囲気になる。この環境で結果を出せれば自信になるのかなと思います」と真っすぐな視線で話した。（Full-Count編集部）