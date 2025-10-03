2025年11月11日（火）に発売される、アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜の2nd写真集のタイトルが『テイクオフ』に決定した。同時に全4種類の表紙も解禁された。

【画像】日向坂46 河田陽菜、2nd写真集『テイクオフ』の表紙4パターンが公開

河田は2001年7月23日生まれ、山口県出身。2017年に「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。加入当初から清楚で透明感のあるビジュアルと、等身大で素朴なキャラクターで多くのファンを魅了してきた。9月17日発売の15thシングル「お願いバッハ！」での活動をもってグループを卒業することを発表しており、卒業セレモニーは日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演初日の11月19日に開催される。

2nd写真集は、幸福度ランキングの高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケ撮影を敢行。街を旅する中で見せた無防備な笑顔やリラックスした表情、加入当初からは想像できなかった大人びた表情まで、等身大の魅力を余すところなく収めている。めくるたびに“ハッピー”を感じられるような、新たな姿が詰まった一冊だ。

河田にとって2冊目となる写真集のタイトルは「テイクオフ」に決定。天然だけど、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し存在感を放ってきた彼女の卒業と旅立ちにふさわしいタイトルとなった。

また写真集のタイトル発表と同時に、通常版、紀伊國屋書店限定版、Sony Music Shop限定版、@Loppi・HMV限定版の全4種類の表紙カバーも解禁された。通常版の表紙は、コペンハーゲンを代表するロケーションのひとつ、ベルヴュー・ビーチでの一枚。波打ち際に足をつけた瞬間、くるりと振り向いてニコっと微笑みかける表情が魅力的なカットだ。

紀伊國屋書店限定カバーは、いつもよりタイトなシルエットのモノトーンワンピてドレスアップしたカット。Sony Music Shop限定カバーは、メン島のキャンプ場で見つけた可憐なお花とのツーショット。@Loppi・HMV限定カバーは、温もりを感じるニットのほっかむりをつけてはにかむ表情がたまらなくキュートな一枚だ。白夜のデンマークだからこそのやわらかな光と緑に包まれて優しく微笑む表情が印象的だ。

（文=リアルサウンド ブック編集部）