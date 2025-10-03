BTSのJINが、ファンコンサートのアンコール公演『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を10月31日と11月1日に韓国 仁川広域市の仁川文鶴競技場メインスタジアムにて開催する。

JINの初ソロファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、6月の高陽を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパなど9都市で計18公演を行った。ツアーの最後を飾る今回のアンコール公演では、世界を巡りながら培った経験を結集したステージを披露する予定としている。

所属事務所のBIGHIT MUSICは、「ARMY（BTSファンの呼称）の皆様の熱いご声援にお応えしてアンコール公演を準備した。仁川でしか見られない特別なステージを期待していただきたい。6月の高陽ファンコンサートよりも規模を拡大し、より多くの観客の皆様と身近にコミュニケーションを取るために、アーティストも最善を尽くして準備している。多くの関心と応援をお願いしたい」」とコメントした。

また、JINは今回のツアーで、ロンドンのO2アリーナ（The O2 arena）で公演を行った初の韓国人アーティストとなり、アメリカ アナハイムのホンダセンターでは韓国人アーティスト史上最多観客を動員した。さらに、ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターを全席完売させた初の韓国ソロアーティストとして新たな記録を更新した。

なお、本公演はオンラインストリーミングも並行して行われる。詳細は今後、BTS公式Weverseにて告知される。

（文=リアルサウンド編集部）