¡ÖÃå¤ëÉþ¤Ê¤¤¡×¢ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¡ª 40¡¦50Âå¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä♡¡Ö½©¥ï¥ó¥Ô¡×
Ãå¤ëÉþ¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢°ìËç¤Ç¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Çã¤¦¤Ê¤é¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£40¡¦50Âå½÷À¤Ê¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉþ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
½Å¤ÍÃå¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÂç¿Í±Ç¤¨¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥é¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥Îー¥¹¥êー¥Ö¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¾å¼Á¥¦ー¥ë100%¡×ÁÇºà¡£¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥ó³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ìËç¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ë½Å¤Í¤¿¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Öー¥Ä¤ä¥íー¥Õ¥¡ー¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
°ìËç¤Ç´°À®¤¹¤ë¾åÉÊ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥äー¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥½¥Õ¥È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¤¶¤ï¤ê¡×¡Ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Î¥¹¥Õ¥ì¥äー¥óÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¡£Ãå¾æ¤¬10cmÄ¹¤¤¡Ö¾æÄ¹¤á¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
Writer¡§licca.M