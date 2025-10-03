人気モデル・滝沢眞規子が３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＡＫＩＭＡＫＩ Ｃｈａｎｎｅｌ」に新規動画を投稿。初めてのトルコ旅を報告した。

「ＡＮＡさんのご協力で」と羽田空港発、イスタンブール行きのＡＮＡの直行便のビジネスクラスに搭乗。「プライベートでいつも飛行機乗るならＡＮＡ」というＡＮＡ派の滝沢。いつもＡＮＡのラウンジで食べるというカレーをはじめ、セルフキッチンなども堪能し、「正直、ＡＮＡのラウンジ、世界一きちゃってるぅ♥」とテンション爆上がりだ。

機内では、広々としたプライベート空間が広がるビジネスクラスの座席で、Ｗｉ−Ｆｉをつなげ、トップ和食店とコラボしたすきやきなどの和食に舌鼓。「最近の機内食の中で１番おいしいかも！」と感動した。

ＡＶＥＤＡのリップモイスチュアやボディーローションなどが入った、ビジネスクラス限定のアメニティセットも紹介。１３時間のフライトでイスタンブールに到着すると、ラグジュアリーなブティックホテルにチェックイン。広々としたラグジュアリーな室内に思わず声をあげていた。

１９７８年生まれの滝沢は、２５歳で第１子を出産。近年は３人の子供全員を留学させたことでも話題となった。