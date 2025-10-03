個人投資家向けにIRセミナーや勉強会を実施しているKabu Berry。2025年9月に東京で開催されたポート（7047）のIRセミナーで、一際目立っていたのが大学1年生の2人組だ。ベテランのスゴ腕投資家勢を前に、臆することなくお互いの持ち株や、株価の方向性について熱く議論を交わす。まだ10代という2人に、株を始めた経緯や、イマドキ大学生の株取引の実態、そしてZ世代ならではのChatGPTを使いこなした投資術を語ってもらった。（須賀彩子、ダイヤモンド・ザイ編集部）

「親から100万円」で始まった

10代投資家の波乱のデビュー戦

記者：お二人とも慶應義塾大学の1年生ということですが、まずは株を始めたきっかけから教えてください。

coco：高校生の時にカナダに留学をしていて、そこで友人の影響で始めました 。親が中学生の時から「投資をしていいよ」と100万円を渡してくれていたけど、ずっと放置したままで。その資金で生成AIど真ん中のエヌビディア（米国）とTSMC（台湾）を買って、3カ月で30％くらい儲かりました。

記者：幸先のいいスタートですね。それに中学生のうちから投資を推奨してくれるなんて、金融教育に先進的なご両親ですね。

coco：でもその後、小型原子炉のオクロ（米国）に投資したら、1日で株価が半分になってしまって。1年後に日本に帰国したときは20〜30万円含み損を抱えた状態でした。

記者：波乱万丈ですね。カップラーメンさんは、どういうスタートだったんですか？

カップラーメン：僕は中学生の時がちょうどコロナでした。父がリモートワークになって、父が証券口座を開設し、家族の意見を聞きながら株をやろうとなりました。

記者：やっぱり親御さんの後押しがあったんですね。

カップラーメン：はい。ですが、高校1年生の時に「絶対にいける」と思い込んだバイオ株を僕が提案して、父が信用取引で買い60万円の含み損を抱えてしまいました。*

記者：お二人とも初期にそれなりの失敗をしていますね。

カップラーメン：父は頻繁に口座をチェックするタイプでないので。久しぶりに口座を開いた時に60万円の含み損が分かり、「株は禁止」になりました。それから大学に入るまで、株は一切やっていませんでした。*

coco：僕は、帰国してからは日本株にハマりすぎて、受験にも失敗しました。赤本よりも決算短信とか読むのに夢中になっていましたから。東大は落ちました。

*本文に訂正があり、一部修正しています。誤解を招く表現があり、お詫びいたします。

【本人コメント】高校生当時、私本人名義での信用取引はしていません。取引は父の証券口座で父が判断・発注し、私は意見を述べただけです。

