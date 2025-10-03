イギリス版『ELLE』、BLACKPINKロゼを集合写真から外した件で謝罪「不快にさせる意図はなかった」
イギリスのファッション誌『ELLE UK』が、BLACKPINKのロゼを集合写真から外してSNSに掲載した件について、公式に謝罪した。
【全身カット】ミニ丈ブラックドレスで美脚＆美貌輝くBLACKPINK・ロゼ ティファニーイベントにて
同誌は3日、インスタグラムのストーリーズを通じて声明を発表。「パリ・ファッションウィークの投稿で、BLACKPINKのロゼをサイズ調整のためにグループ写真から切り取ってしまったことについて、心よりお詫びします」と述べ、「誰かを不快にさせる意図はなかった」と説明した。
さらに「当該の投稿は削除しました。ELLE UKは、今後の報道が私たちが敬意を払う読者層の多様性を正しく反映するよう、引き続き尽力します」と付け加えた。
今回の件は、9月末にパリで行われたサンローランのイベントで撮影された集合写真をめぐるもの。当初『ELLE UK』のSNSに公開された写真にはロゼの姿がなく、シンガー・ソングライターのチャーリーxcx、モデルのヘイリー・ビーバー、俳優のゾーイ・クラヴィッツの3人だけが写っていた。SNSでは「アジア人アーティストを排除したのでは」との批判が相次ぎ、物議を醸していた。
また同イベントをめぐっては、チャーリーxcxが自身のインスタグラムに投稿した写真でも、画面右のロゼが影になって写っているとして批判が寄せられている。
