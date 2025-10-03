「ふたご座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
圧倒的なセンス、天賦の才に恵まれた人と出会った時に、あなたは覚醒するでしょう。
こんな人がいたんだ、こんなふうに生きられるんだ、自分もなりたい、と。心からの感動と刺激をくれる人物がキーパーソンになるはず。
【よくある症状】
しばしば、あなたはキーパーソンを見失うでしょう。
最初は神のように思えた存在でも、人間なのでいろいろアラが見えたり、方向転換をしたりして輝きが消えてしまうのです。いっそ、知らない方がよかったと思うことも。
【ふたご座さんのキーパーソン】
1：友達
2：第一人者
3：若き才能
隠れキーパーソンは、友達です。
タイパやコスパを考えるふたご座さんにとって、無条件で一緒に過ごせる相手は、実は貴重な人材といえそう。会いたい、話したいと感じるのは、相手から何かを得たいということなのです。
【処方箋】
・遊ぶ
気の合う友達、気心が知れた仲間と一緒に過ごすだけで、運気が上がっていくでしょう。
特に有益な話が出なくて、単なるバカ騒ぎで終わってもよいストレス発散になるし、見失いかけた自尊心を取り戻すことができるはず。
時には、「思ったほど面白くない」と感じることもあるのですが、それは、あなたが新しい刺激を求めているサインといえます。自分の本音を探るリトマス紙のような役割も担うため、気楽に会える相手は大事にしましょう。
・レジェンドを追う
その世界の第一人者、または、これから頭角を現す若き天才に注目しましょう。
あなたが目指すべきジャンルでなくても、彼らの功績や見せてくれる夢が、あなたの意識を高く引き上げてくれるはず。同世代の実力者よりも、世代が上のレジェンド、あるいは、自分よりも年下の台頭をチェックするのがポイントに。負けていられないという純粋な思いが湧き上がって、よい原動力になっていきます。
クラウドファンディングなどで才能に投資をするのも、オススメです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
