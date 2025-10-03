幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。

ふたご座さん（5月21日〜6月21日生まれ）の幸せのカルテ

あなたのキーパーソンは、「才能を持った人」です。

圧倒的なセンス、天賦の才に恵まれた人と出会った時に、あなたは覚醒するでしょう。

こんな人がいたんだ、こんなふうに生きられるんだ、自分もなりたい、と。心からの感動と刺激をくれる人物がキーパーソンになるはず。

【よくある症状】
しばしば、あなたはキーパーソンを見失うでしょう。

最初は神のように思えた存在でも、人間なのでいろいろアラが見えたり、方向転換をしたりして輝きが消えてしまうのです。いっそ、知らない方がよかったと思うことも。

【ふたご座さんのキーパーソン】
1：友達
2：第一人者
3：若き才能

隠れキーパーソンは、友達です。

タイパやコスパを考えるふたご座さんにとって、無条件で一緒に過ごせる相手は、実は貴重な人材といえそう。会いたい、話したいと感じるのは、相手から何かを得たいということなのです。

【処方箋】
・遊ぶ
気の合う友達、気心が知れた仲間と一緒に過ごすだけで、運気が上がっていくでしょう。

特に有益な話が出なくて、単なるバカ騒ぎで終わってもよいストレス発散になるし、見失いかけた自尊心を取り戻すことができるはず。

時には、「思ったほど面白くない」と感じることもあるのですが、それは、あなたが新しい刺激を求めているサインといえます。自分の本音を探るリトマス紙のような役割も担うため、気楽に会える相手は大事にしましょう。

・レジェンドを追う
その世界の第一人者、または、これから頭角を現す若き天才に注目しましょう。

あなたが目指すべきジャンルでなくても、彼らの功績や見せてくれる夢が、あなたの意識を高く引き上げてくれるはず。同世代の実力者よりも、世代が上のレジェンド、あるいは、自分よりも年下の台頭をチェックするのがポイントに。負けていられないという純粋な思いが湧き上がって、よい原動力になっていきます。

クラウドファンディングなどで才能に投資をするのも、オススメです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)