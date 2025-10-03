夫が、同僚女性に「付き合ってる夢見たw」。親密すぎるLINEに妻の対応は？【ママリ】

職場の女性と毎日LINEをする夫

夫が職場の独身女性と毎日LINEしています。



夫からおはよー！って送ってて、ほぼ毎日やりとりしてます。内容は他愛もないことですが、2人で飲みに行ったり今度ライブに行くと言ってましたがその女と一緒に行くようです。決定的な不倫の内容はないですが、「〇〇と付き合ってる夢見たー笑」「いいね教えてくれてありがとう」みたいなやりとりもあり気分悪いです

2週間ほど出張に行く時も、私にはほとんどLINEしないのにこの人とは毎日のようにやりとりしてます

子供は2人とも発達に難あり、私は療育など毎日へとへとで余計に腹が立ってしまいます





夫がスマホを忘れて仕事に行ったので、何となく以前から怪しくて見てしまいました。勝手に見てしまったのが悪いです。



みなさんならそのまま黙ってますか？何か聞きますか？ 出典：

同じ職場の女性とのことで、仕事内容によっては時間外でのやりとりが必要な場合もあるでしょうが今回はそういうことはなさそう。女性と2人で飲み行ったり、ライブに行くというのもそれだけで不倫だと決めつけられるものではないですが、既婚の男性がするのは一般的にNGですよね。不倫だと判断されても仕方ないように感じます。



その女性とは頻繁に連絡を取り合うのに投稿者さんにはほとんどよこさず、子どもたちのことも投稿者さん任せとのことで、飲みやライブに行く前にするべきことがあるだろうと思ってしまいますよね。スマホを勝手に見てしまったのは良くないことですが、いい機会だと考え今後の家族のことを改めて話し合ってみてはどうかなと思います。

黙ってる？聞く？さまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

LINEの様子からやましい関係ではなさそうと投稿者さんは考えているようですが、それでも許せないですよね。独身気分を味わいたいのか、ちょっとした刺激が欲しいのかはわかりませんが、既婚者で子どもがいる以上守るべき一線はあると思います。



誤解されるようなことはしないというのは当たり前ですし、このまま黙っておいても好転はしないように感じますよね。まだ不倫関係まで至っていないうちに釘を刺しておくことが大事なのではないでしょうか。

