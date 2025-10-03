デリカD:5は本当に唯一無二！林道・豪雨・けん引...全部任せられる理由
人気アウトドアYouTuberのばも氏が「デリカD:5は本当に唯一無二！林道・豪雨・けん引...全部任せられる理由」と題した動画を公開。10月にマイナーチェンジが予測される三菱自動車の「デリカD:5」について、その使い倒し術や魅力を熱く語った。
ばも氏は、自身のデリカD:5を8年で21万キロ走破し、「私ほどデリカを使い倒すのはなかなか難しい」と前置きしながら、日々のファミリーキャンプから毎週の山梨往復、トレーラーやジェットスキーの牽引に至るまで多様な活用法を披露。「18年続くこのモデルは『プリウス』『ジムニー』並みに息の長い名車。しかも『21万キロでも全然平気だね』とまだまだ現役」と、耐久性と使い勝手の良さを強調した。
特に牽引性能について「ブレーキ無しで750kgまで、ブレーキ付きなら1990kgまで引っ張れるのは日本のミニバン唯一」とコメント。ランドクルーザーなど一部SUVだけに限られていた牽引の世界で、デリカは『CVTじゃなければ大丈夫です』と語り「6速ATや8速ATに注目してほしい」と独自の視点も披露した。
オフロード走破性についても言及。「ゲリラ豪雨で水深10cmで脱出不能になった時もデリカのおかげで安心して乗り越えられた」「実はバリダカ経験ドライバーも開発に携わり『ジャンプも想定してるミニバン』」と、ほかのミニバンにはない「タフさ」をアピール。
座席アレンジの多様性や荷物スペースの大きさにも触れ、「4人家族なら7人乗りで十分だけど、いざという時に8人乗りは小さい子のおむつ替えや横になれる安心感があるんです」とファミリー層の質問にも回答。「シートの分厚さや乗り心地の良さ、多彩なアレンジは新車にも劣らない」と述べた。
「短期間で走行距離を稼いだデリカは“生み出し”が終わっていて意外に安心」と中古車選びのコツも伝授。「今のモデルは生産終了間近で在庫のみ。悩んでいるなら今が買い時」と力強くアドバイスした。
動画の終盤では「マイナーチェンジ、モデルチェンジ後もデリカのいいところが受け継がれていくのを期待しています」「皆さんも素敵なカーライフを送りましょう！」と呼びかけ、今後もデリカの最新情報やアウトドアでの実用術を発信していくことを予告して締めくくった。
チャンネル情報
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke