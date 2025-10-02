¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡×¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ÎÇÍÀ¼¤ò¾å²ó¤ë¡È¶¯¿Ù¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤ËÆÉ¼Ô¥¹¥«¥Ã¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¥ª¥ì¤Ïµ¢¤ë¤«¤é»Ä¤ê¤Î»Å»ö¤Ï¤ªÁ°¤¬¤ä¤Ã¤È¤±¡×¤ÈÌ¿Îá¸ýÄ´¤Î¾å»Ê¤Ë¡ÖÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿Éô²¼¡£¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤À¤í¤¦¤¬¡ª¸À¤¤Ä¾¤»¡×¤È¾å»Ê¤¬Ç÷¤Ã¤¿¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·(@kohara_motoshi)¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¤È¤ë¥ä¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Éô²¼¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö²á¤®¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ä²ò¼á¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¡²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Ò°÷¡£¤É¤ì¤Û¤ÉË½¸À¤òÍá¤Ó¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ÆÊÖ¤·¡¢µÕ¤Ë¾å»Ê¤¬¤¿¤¸¤í¤°»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤È¤«¤æ¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ÆÊ¢¤¬¤è¤¸¤ì¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¥®¥ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿·Á¯¤µ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ°Êª¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥³¥Ï¥é¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¾¯¤·°Û¿§¤Ç¤¢¤ë¤¬¡Ö¤³¤Î¡Ø¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¤È¤ë¥ä¥Ä¡Ù(Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡Ø¥Ñ¥ï¥Ý¥¸¡Ù)¤Ï¡¢¥®¥ã¥°¤È¤·¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡È°ìÈ¯¥Í¥¿¡É(½Ð¥ª¥Á)¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂåÉ½ºî¡Ö¥¢¥Ë¥ï¥ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£"¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤ë"¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥³¥Ï¥é¤µ¤ó¤ÏÆü¾ï¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊª»ö¤ÏÂª¤¨Êý¼¡Âè¤ÇÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡Ø¥Ñ¥ï¥Ý¥¸¡Ù¤â¡È¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤¦Âª¤¨¤ë¡É¤È¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ÈðëîÃæ½ý¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤âºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈãÈ½¤äÈ¿ÏÀ¤Ê¤éº£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½¸À¤ä°¸ý¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤¦¤¹¤ë¡É¤ò¥®¥ã¥°¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
·ùÌ£¤äÇÍÀ¼¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÖ¤·¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿´¤ò¥¹¥«¥Ã¤È·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¤È¤ë¥ä¥Ä¡×¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·(@kohara_motoshi)
