レッズとWCS第2戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発し、6回2/3を4安打2失点（自責0）と力投した。初回に失策して先制を許す原因となったテオスカー・ヘルナンデス右翼手は、山本との試合中のやり取りを明かしている。

勝てば地区シリーズ進出が決まる一戦。9月の月間MVPに輝いた山本が、先発のマウンドに上がった。初回2死一塁から4番・ヘイズを打ち取った…はずだった。右翼線への平凡な飛球に映ったが、T.ヘルナンデスがまさかの落球。チェンジのはずが2死二、三塁のピンチとなり、5番・スチュワートに2点適時打を浴びた。

ドジャースの2回の攻撃中、中継したNHK BSではテオスカーと山本がハグをかわすシーンが映った。山本が気遣うように歩み寄ると、テオスカーは肩を組み、抱きしめて山本の頭をぽんぽんと叩いた。

米カリフォルニア州地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・ドゥアルテ記者は、自身のXで、試合後の囲み取材の模様を動画で投稿した。動画内でテオスカーは、「『すまない、次はきちんと捕球できるようにする』と謝ったよ」と、山本とのやり取りを明かしている。

続けて「こういう試合では、あのようなミスが出たりする。それでも前進するのみだよ」と前を向いたテオスカー。言葉通り、6回1死満塁からは、右腕マルティネスの初球のシンカーを中前に弾き返す2点適時二塁打を放ち、バットで自らのミスを取り返した。

この日の山本の投球について「もっとイニングを投げられるはずだった。僕のエラーのせいで10〜15球余計に投げさせてしまった」と謝罪を続けたテオスカー。「でも彼は今日も相変わらずエグかったね」と、力投のエースへ賛辞を惜しまなかった。



（THE ANSWER編集部）