アンディ・ウォーホル展「SELF PORTRAITS」開催。エスパス ルイ・ヴィトン東京で自己像をめぐる実験的軌跡を公開
エスパス ルイ・ヴィトン東京では、2025年10月2日からアンディ・ウォーホル展「SELF PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」を開催しています。本展はフォンダシオン ルイ・ヴィトンのコレクションを紹介する「Hors-les-murs（壁を越えて）」プログラムの一環で、未公開作を含むセルフポートレートが一堂に会します。
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the artist and Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton
「自己像」に宿るウォーホルの本質
アンディ・ウォーホルは、マリリン・モンローやキャンベルスープ缶といったイメージで広く知られていますが、その創作の根幹にあったのは「人物を描くこと」でした。なかでも自身を被写体とした作品群は、彼の芸術の核心を映すものです。1950年代に制作したボールペンによるドローイングから始まり、証明写真機での自撮り、変装やメイクを伴ったポラロイド写真、そして大胆なシルクスクリーンのセルフポートレートまで──自らの姿を実験台としながら、ウォーホルは「アイデンティティとは何か」という問いを繰り返し投げかけました。
メディアを横断する自己演出
展示では、1960年代から80年代にかけての代表的なセルフポートレートが並びます。新聞の切り抜きやコマーシャル写真を背景にした作品、舞台衣装のように変装を施したポラロイド、自らを幽玄な存在として描いたモノクロームのシルクスクリーン──それぞれのイメージは、メディア環境や社会的関心の変化と呼応しながら自己像の多様性を示しています。そこには、時代のスターを複製し続けたウォーホルが、同時に自らをスターとして演出するアイロニカルな視点も表れています。
ドローイングからデジタル時代へ
特に注目すべきは、イラストレーター時代に描かれた希少なドローイング作品。繊細な描線は後の大量生産的なシルクスクリーンとは対照的で、作家の原点に触れることができます。そして彼が生涯をかけて探った「外見と演出による自己表現」は、SNSやセルフィー文化が支配する現代においてなお、鮮烈な問いとして響き続けています。
ルイ・ヴィトンとアートの対話
ルイ・ヴィトンが展開する「Hors-les-murs」プログラムは、フォンダシオン ルイ・ヴィトンの収蔵品を世界各地のエスパスで紹介するもの。今回の東京展は、ウォーホルの自己像を通じて、ポップアートの文化的意義を再考する場であると同時に、現代社会における「自己表現」の意味を再考させる貴重な機会となっています。
エスパス ルイ・ヴィトン東京が提示するのは、ポップアートの巨匠を単なるアイコンとしてではなく、時代を超えてなお問いを投げかけ続けるアーティストとしてのウォーホルの姿です。
アンディ·ウォーホル
「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」展
会場：エスパス ルイ·ヴィトン東京
東京都渋谷区神宮前5-7-5 ルイ·ヴィトン表参道ビル 7F
会期：2025年10月2日(木) - 2026年2月15日(日)
開館時間：12:00-20:00
休館日はルイ·ヴィトン 表参道店に準じます。
入場無料
お問い合せ先：
ルイ・ヴィトン クライアントサービス
0120-00-1854
