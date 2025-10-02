この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された『【見逃し厳禁】社労士が断言！来年度最もアツい助成金はコレです』では、社労士のたかこ先生が、令和8年度に拡充・新設される人材開発支援助成金について詳しく解説した。たかこ先生は「来年、事業展開等リスキリング支援コース、最強の助成金になります」と強調し、企業経営者や実務担当者にとって見逃せない内容になった。



動画の冒頭で、たかこ先生は「今までになかった新しいコースが初めてできるのよ」と述べ、令和8年度から新設される事業展開等リスキリング支援コースへの注目を呼びかけた。



このコースは「新しいサービス立ち上げや、DX化、AI導入などの研修を受けた後で、その知識を活用した設備投資も助成の対象になる」という大きな特徴がある。とりわけ、中小企業を対象に研修後の『設備投資助成』が導入され、機器やシステムの導入費用の最大50％が支援される点が大きな目玉となっている。



従来は業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金のみだった設備投資支援が、「研修＋設備投資」の形で人材開発助成にも適用されるのは革命的な変更だという。たかこ先生は「今までにない、新しいコース。今までにないものだったから、来年以降活用したいっていう会社さん増えると思う」と見通しを語り、「新設されたばかりの助成金は審査に通りやすい。早く申請した方がいい」と実務アドバイスも投げかけた。



また、中高年層のリスキリングやDX推進に向けた新コースが加わったことにも触れ、「年齢が高い従業員でもデジタルの研修によって大きく成長できる。会社としては諦めずにスキルを身につけさせることが重要」と実例を交えて力説。



さらに、既存の教育訓練休暇等付与コースや人への投資促進コースの変更点も整理し、「正直言うと、このコースを使うより、新設コースのほうがメリットが多い」と独自の見解を明かした。



最後に、視聴者に向けて「機械化、システム化、AI化の流れに乗った、設備投資と人材育成がセットになったこのコースは最強」と断言。「今から計画的に準備を進めてほしい」と呼びかけた。