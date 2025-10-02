約940万円のトヨタ“新”「ランドクルーザー“300”」発表！ 走破性強化＆タフデザイン採用の新モデルが話題に！ 300馬力超え「V6」ディーゼル搭載のラリーレイドに称賛の声

トヨタ「ランクル300 新モデル」登場に反響続々！

2025年9月11日、トヨタは特別架装車「ランドクルーザー“300” ラリーレイド」を発表しました。

外観と走行性能を強化した新モデルに、発表直後からユーザーの関心を集め、反響の声が多数寄せられています。

走破性強化した新ランクル！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「ランドクルーザー“300”」を画像で見る（66枚）

1951年の誕生以来、ランドクルーザーは過酷な自然環境でのタフさと信頼性で世界中から高い評価を得てきました。

2021年にフルモデルチェンジを果たした現行ランクル300は、フレームから再設計された新世代のSUV。 優れた耐久性を持ちながらも、オフロードの強さと日常の使いやすさを両立しています。

そのグレードのひとつ「GRスポーツ」は、走破性を重視した仕様で、今回発表された特別架装車「ラリーレイド」のベースモデルとなっています。

ランドクルーザー“300” GRスポーツのボディサイズは、全長4965mm×全幅1990mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mm。5人乗りと7人乗りの設定があり、専用のフロントグリルやバンパー、ホイールアーチモールなどが力強い外観を演出します。

搭載されるパワートレインは、3.3リッターV型6気筒ディーゼルツインターボで、最高出力309PS／4000rpm、最大トルク700Nm／1600〜2600rpmを発揮。10速ATとフルタイム4WDの組み合わせにより多様な路面に対応し、WLTCモード燃費は9.7km／Lです。

安全・走行支援機能も充実しており、「トヨタセーフティセンス」や「マルチテレインセレクト」などが標準装備されています。

今回登場したランドクルーザー“300” ラリーレイドは、多数の専用装備を追加し、外観・走行性能・所有感をさらに高めた特別仕様車です。

レッドの牽引フックやマッドガード、サイドデカール、専用オーナメント、赤く塗装されたブレーキキャリパーなどが加わり、ラリーカーを彷彿とさせる力強いスタイルを演出しています。

足元には「トーヨータイヤ オープンカントリーA／T III」とエンケイ製18インチアルミホイールを組み合わせ、悪路での接地性能とデザイン性を両立。 インテリアには専用シートとオーナメントが採用され、通常モデルとは異なる個性が際立っています。

走行性能面では、サスペンションとキャブマウントが強化されており、悪路走行時の安定性や操作性がさらに向上しています。

価格はベースモデルの「GRスポーツ」が813万6700円に対し、ラリーレイドのコンプリート車は938万800円。

販売はコンプリート車・用品パッケージともに各12台限定で、抽選形式による提供となります。

※ ※ ※

ランドクルーザー“300” ラリーレイドの登場に際し、「GRスポーツよりもさらに迫力がある」「ラリー感あってカッコいい」といったデザイン面への反響が寄せられました。

また、「こういう特別仕様をもっと出してほしい」「GRスポーツの進化形として今後の展開にも期待」といった声もあり、ブランドの将来性に対する期待も高まっています。

一方で、「12台限定は狭き門すぎる…」との声も見られましたが、「抽選販売なら応募してみたい」と前向きな反応もあり、限定性の高さが話題を呼んでいます。

今回の特別架装車は、希少性と完成度の高さが相まって、ランドクルーザーの新たな魅力を示す一台となりました。今後の展開にも注目が集まります。