「虎に翼」主題歌、米津玄師「さよーならまたいつか！」MVが1億再生突破
連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）主題歌、米津玄師「さよーならまたいつか！」のミュージックビデオが、10月1日18時2分、YouTube再生数1億回を突破した。2024年4月12日に公開されてから、1年と172日で1億再生達成だ。
これにより、YouTube上で1億回再生を突破した作品が17タイトルとなり、日本人アーティスト最高位の記録を自己更新した（「Lemon」「アイネクライネ」「LOSER」「ピースサイン」「灰色と青（＋菅田将暉）」「orion」「Flamingo」「感電」「打上花火」「パプリカ」「春雷」「馬と鹿」「海の幽霊」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」、Foorin「パプリカ」、菅田将暉「まちがいさがし」）。
「さよーならまたいつか！」のミュージックビデオは、三つ編みでパワーショルダーを着た米津玄師が登場。ダイナーを舞台に、さまざまな展開が巻き起こるストーリーで、逆再生することによって物語が進んでいき、「生まれた日から私でいた」ことを肯定するような作品に仕上がっている。
「虎に翼」は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を女優・伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子どもや追いつめられた女性たちを救っていく、情熱あふれる法曹たちの物語を描いたリーガルエンターテインメント。朝ドラとしては異例の、賞を数多く受賞している。
