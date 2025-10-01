またクマによる被害です。9月30日夜、阿賀町で買い物から帰宅途中の女性が襲われてケガをしました。女性は傘で応戦したもののクマが“馬乗り”に…近くの民家に助けを求め、命に別条はありませんでした。



民家のチャイムに残った血痕……



〈助けを求められた人〉

「（玄関を）開けたらそこで四つんばいになっちゃって血だらけになっていて。クマにやられたので救急車呼んでくださいということで」





現場は阿賀町津川の町道。30日午後7時すぎ、50代の女性が買い物からひとりで歩いて帰宅していた際、約1.2メートルのクマに襲われました。（リポート）「女性がクマに襲われた現場の近くにはクリの木があり、木からはクマの痕跡も見つかったということです」警察によると、クマは“馬乗り”のような状態になり女性は持っていた傘で応戦したといいます。クマが逃げていくと女性は助けを求め、近くの民家へ。左腕をかまれたほか右腕や腹をひっかかれて出血するケガをしましたが命に別条はありませんでした。〈助けを求められた人〉「びっくりだけですね。車庫に行く間でも怖くなりました。だから夜は出ないようにしようと思います」今年度、県内では9人がクマに襲われ、ケガをしています。クマの出没が相次いでいるとして県などが警戒を呼びかけています。