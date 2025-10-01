新宿プリンスホテルから「推し色クリスマスステイ」宿泊プラン登場 バルーンにパフェ、サイネージ演出で没入空間を彩る
新宿プリンスホテルが、推し活を楽しむ人に向けた宿泊プラン「推し色クリスマスステイ〜Oshi Celebration〜」を2025年12月1日から12月26日まで、1日1室限定で販売する。
【写真】ホテル内で楽しめる、推し色グラスパフェ
本プランでは、75インチの大画面テレビとサラウンドスピーカー、映像と連動して色が変化する照明を備えた空間で、推しの映像を迫力たっぷりに堪能できる。まさに“推しと過ごすクリスマス”という理想を形にしたような体験が楽しめる。
客室には6色から選べる「推し色」のバルーン装飾とグラスパフェ、シャンパンを用意。ホテルスタッフが届けてくれる演出も含め、細部にまで“推し活”を楽しむためのこだわりが詰まっている。さらに、フロントに設置された特大サイネージには、予約時に選んだ推し色でメッセージを掲出することも可能。「大切な気持ちをかたちにする」演出として、記念に残るひとときが演出される。
宿泊料金は、2人1室利用で1人3万19円から。料金には室料、推し色装飾、推し色グラスパフェ、シャンパン（1本）、ペンライト2本、推し色メッセージ掲出が含まれている。推し色は2色まで選択可能で、事前予約は宿泊の5日前まで受け付けている。
“推しの聖地”新大久保や原宿へ足を運んだ後に、ライブ鑑賞会を楽しむという過ごし方も提案されており、女子会や自分へのご褒美にもぴったり。普段とは異なる非日常空間で、推しとの一体感を味わえるこのプランは、クリスマスシーズンに特別な思い出を作りたい人にとって理想的な選択肢となりそうだ。プランの詳細や予約は新宿プリンスホテル公式サイトで確認できる。
【写真】ホテル内で楽しめる、推し色グラスパフェ
本プランでは、75インチの大画面テレビとサラウンドスピーカー、映像と連動して色が変化する照明を備えた空間で、推しの映像を迫力たっぷりに堪能できる。まさに“推しと過ごすクリスマス”という理想を形にしたような体験が楽しめる。
宿泊料金は、2人1室利用で1人3万19円から。料金には室料、推し色装飾、推し色グラスパフェ、シャンパン（1本）、ペンライト2本、推し色メッセージ掲出が含まれている。推し色は2色まで選択可能で、事前予約は宿泊の5日前まで受け付けている。
“推しの聖地”新大久保や原宿へ足を運んだ後に、ライブ鑑賞会を楽しむという過ごし方も提案されており、女子会や自分へのご褒美にもぴったり。普段とは異なる非日常空間で、推しとの一体感を味わえるこのプランは、クリスマスシーズンに特別な思い出を作りたい人にとって理想的な選択肢となりそうだ。プランの詳細や予約は新宿プリンスホテル公式サイトで確認できる。