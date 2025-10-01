お笑いタレントの横澤夏子（35）が、30日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。育児中の大ピンチを紹介した。

それは長女が服用していた粉薬を飲むタイミングでの出来事。普段は「団子にしたりねるねるねるねに混ぜたりしてた」と言うが、この日は「“私、粉のままで飲める”って言い出して」そのまま投薬を試みたと明かした。

しかし、うまくはいかず、口元まで持って行ったところで「“やっぱり無理”って。粉薬がサーッと…。後は寝るだけのパジャマと…限りある薬も1回分無くなってる。ウェットティッシュとかでやろうとしても全部フローリングの溝に入っていってベタベタに」と大惨事。「この時、私がこの時史上最大にブチ切れちゃって。どうしようってなって…うわあああああ！って言っちゃったんですデカい声で」と語った。

大きい声を出したことで「通報されても嫌だと思った」と言い「床に伏せてうわあああああ！ってパニック」を起こしてしまったと回顧。他の2人の娘も心配して様子を見に来たとして「4人で泣いてる地獄絵図」だったと振り返った。