「ここまで本当に長い時間がかかったし、早く本拠地・東京ドームで勝ちたい、ヒーローになりたいと考えていたので、時間がかかってしまったけど、今日こうして迎えられてうれしい」

史上4人目の日米通算200勝を達成した巨人の田中将大（36）が、お立ち台で安堵の表情を浮かべた。「あと1勝」から3度足踏みしていたが、最後の最後にようやくたどり着いた。

9月30日の中日戦に先発。初回にいきなり3点の大量援護をもらい、東京ドームのG党を沸かせたものの、三回に細川に2ランを浴びる苦しい展開。それでも以降は粘り、6回4安打2失点。勝利投手の権利を持ったまま後続に託すと、中川、田中瑛、大勢、最後は守護神マルティネスが八回2死から、今季初の回またぎ登板で締めくくった。

駒大苫小牧高から2006年の高校生ドラフト1巡目で楽天に指名されると、07年に新人王、11年に最多勝利、最優秀防御率など多くのタイトルを獲得。13年には圧巻の24勝0敗、防御率1.27で2度目の沢村賞に輝いた。

同年オフに7年総額1億5500万ドル（約160億7000万円）の超大型契約でヤンキースに移籍。開幕投手を4度務め、6年連続2ケタ勝利をマークし、在籍7年で通算78勝を挙げた。

21年に古巣楽天に8年ぶりに復帰したものの、4年間で20勝33敗と低迷。23年秋に右肘手術をして臨んだ昨季は、一軍登板1試合でプロ入り後初めて未勝利に終わり、24年オフに自由契約となった。さる球界関係者がこう言う。

恩師「昔から一途な男」

「そこで救いの手を差し伸べたのが、巨人の阿部監督でした。23年に4勝に終わった菅野が久保巡回投手コーチの『魔改造』によって昨年15勝と劇的な復活を遂げた話を聞いた田中将は、自身も魔改造で復活を遂げ、メジャー復帰、それも古巣ヤンキースに復帰したい願望を周囲に明かしたことがあるそうです」

そんな田中将は昔から「一途な男」だったという。駒大苫小牧時代の恩師・香田誉士史監督（現・駒大監督）は、2021年の本紙独占インタビューでこう証言していた。

「将大は高校入学前も入学後も一途なところがありました。（03年の）夏の甲子園を見て『ここでやりたい』と思ってくれたそうで、一度決めたら一途一心。兵庫の中学3年生が施設見学に来た時、『決めました』と入学を決意してくれた。でも、逆に心配になっちゃって、『ここは北海道だけど大丈夫？ 冬は想像以上に寒いと思うけど大丈夫？ ホントにいいのか？』としつこいくらいに確認したんですが、『大丈夫です』とキッパリ言ってくれました」

田中将は4年前の楽天への復帰会見でも「正直な話をすると、ヤンキースで再契約してプレーしたいとの思いがあった」と未練を語っていた。その名門球団に、おあつらえ向きのプロジェクトがあるという。さる米球界関係者がこう言った。

「球界の盟主であるヤンキースには、田中将が楽天に復帰して以降、日本人選手が在籍していない。大谷（翔平）と縁がなかっただけでなく、（山本）由伸や（佐々木）朗希の獲得に乗り出しながら、いずれもドジャースに敗れた。危機感を持ったヤンキースは、『この1、2年で日本人選手を最大3人獲得する』というプロジェクトを立ち上げています。

ターゲットは長距離打者や投手。ヤクルトの村上らとみられ、もちろん年齢からしても、現状の力からしても、田中将がリストに入っているはずもない。それでも、ヤンキースに戻りたい、もう一度ピンストライプのユニホームを着たい、というのがモチベーションになっていたのです」

ヤンキース移籍は幻に終わるだろうが、来季も現役続行するという。それどころか、阿部監督は試合後、田中将について11日から始まるCSファーストステージのDeNA戦に向け、「もちろん投げてもらう」と明言。今季もまだ登板がありそうである。