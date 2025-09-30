この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「デリカD:5マイナーチェンジ直前だから知りたいオススメ装備・3人の子供がいるパパ目線でもご紹介」と題した動画を公開したのは、キャンピングトレーラーYouTuberのばも氏。 family5人で21万km超のデリカD:5走破経験を持つばも氏が、10月に迫るデリカD:5のマイナーチェンジ直前に「今、本当に買うべき乗り方」「無駄なオプション不要！必須装備」など実体験を元に赤裸々に語った。



ばも氏は、まず3列目シートの実用性やフレームの頑丈さを絶賛。「家族5人になるとサードシート（3列目）がしっかりしていないと困る」「足回りの良さ、ボディの頑丈さは唯一無二」とデリカの魅力に太鼓判。また、能登地震の際にも「段差を15cm下りながら帰宅できたのは、デリカのおかげ」と非常時の信頼性の高さを体験談で強調した。



価格上昇の現状にも触れ、「マイナーチェンジで約50万値上がり、500万円に届く勢い」と指摘。「フルモデルチェンジ後はディーゼルが一旦消える可能性も高く、どうしてもディーゼルじゃないと無理な環境がある。唯一無二のミニバンを買えるのは“今”」と、デリカD:5購入のタイミングを強く推した。



さらに節約テクにも触れ、「フロアマットは社外品で十分」「いらないオプションを削って本体価格を抑える」「純正カーテンは絶対つけるべき。プライバシーも守れ、使い勝手抜群」と指南。「チャイルドシートを真ん中にもつけられる」「子供がいるなら8人乗りモデル一択」など、子連れファミリーならではの目線も随所に盛り込んだ。



オプション選びについては「シートヒーターとハンドルヒーター付きモデル（現Gグレード）を選ぶべき。冬キャンプや寒冷地でも安心」「パワーシートは不要。シンプルにすべし」と“リアルなパパ目線の最適解”をプッシュ。さらに「グリップなど細かい配慮もあり、デリカは家族全員を安全に届ける高みにいくクルマ」とも熱く語った。



また、最新モデルについては「新グレードやオプション詳細が判明し次第、動画で詳しく解説する予定。ぜひチャンネル登録して次回もお見逃しなく」と締めくくり、今後も発信を続けると約束した。最後は「楽しいデリカライフを！」と明るく呼びかけ、動画を終えている。