自家製ラー油を使った担々麺が最高だった　東京・池袋で楽しむ中国西北の麺文化

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の中国料理店『沙漠之月』です。

【辛さ★2】中国西北地方の小麦文化を知る至福の1杯

たった6席の狭小店を切り盛りするのが甘粛省出身の英英（インレイ）さん。そこは小麦文化が盛んな土地で食事の度に麺を打つのが日常なんだそう。

なのでここで出される餃子の皮はもちろん手打ちだし、ビャンビャン麺だってこねて伸ばしてあっという間に出来上がり。担々麺に使うのは歯切れのよいコシの細麺で、味付けも日本式のそれとは異なる故郷のスタイル。

担々麺900円

『沙漠之月』担々麺 900円 内陸部の漬物“ヤーツァイ”と炒めた挽肉をのせ旨みとコクをプラス

まずは丼に刻んだネギや生姜を放り込み、そこへ醤油やゴマダレなどの調味料を手早く合わせる。味の決め手が帰省の際に農家から仕入れる2種類の山椒と、素材を複雑に組み合わせた自家製ラー油。タレと絡んだ麺から膨らむ、香り、痺れ、辛さはどこかエキゾチックな表情で食べるほどに深みにはまる。

『沙漠之月』店主 英英さん

店主：英英さん「麺の他に、お酒に合う一品料理もたくさんありますよ」

『沙漠之月』

池袋『沙漠之月』

［店名］『沙漠之月』

［住所］東京都豊島区東池袋2-63-15アミューズ館パート2・3階

［電話］080-6634-9898

［営業時間］17時半〜23時

［休日］日、祝の月

［交通］JR山手線ほか池袋東口から徒歩8分

※画像ギャラリーでは、麻婆豆腐がのった「ビャンビャン麺」の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「辛さレベル3〜5から厳選 夏の“辛い麺”3選！」では、 辛さレベル3〜5の中から厳選して、クセになる独自の辛旨麺を集めました！

【画像】麻婆豆腐がどどん！ もちっとした幅広麺との辛みが抜群（8枚）