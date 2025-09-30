『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』の外観

●おいしいローカル部が見つけたその町で愛されるお菓子屋さん。今回は横浜・青葉区にある『Patisserie Coloris et cie（パティスリー クロリ エ シー）』をご紹介します。

筆者がご近所さんから「教えたくないくらい美味しいから教えるね」と言われて訪問し、それ以来行きつけとなったパティスリーがあります。それが横浜・青葉区にある『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』です。

自然の恵みを最大限に引き出すことを大切にしているパティスリーで、訪問するごとに季節のとっておき一品を味わうことができるのです。

今回も季節のケーキをご紹介させていただきます。

『Patisserie Coloris et cie』へのアクセスは？ どんなお店？

『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』は、こどもの国線「こどもの国駅」から徒歩4分、小田急小田原線「玉川学園前駅」からは車で9分ほどの場所にあります。水曜から金曜は10時～17時、土・日・祝は18時まで営業しています。伊藤代表がすべてのスイーツを作り、接客もされる姿に強い覚悟を感じずにはいられません。

『Patisserie Coloris et cie』の店内

木を基調とした温かみが感じられる外観と、清潔感あふれる店内には、焼菓子を焼く甘く優しい香りが漂う……幸せな空間が広がっています。

有機食材や平飼い卵など、自然の恵みを引き出すスイーツたち

店内に掲示されているコルクボード

無添加で食材本来の味を感じていただく出来立てのケーキ、焼きたての焼菓子を販売されていること、そのためのこだわりの詳細がわかりやすく掲示されています。



自然や命への恩返しをモットーとしている筆者も極力、有機食材、地産地消、平飼い卵の選択にこだわっていることもあり、伊藤代表の理念に共感し、より『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』のファンになりました。

美しく並ぶ生菓子たち

いざ実食。季節のおすすめ「もものショートケーキ」

季節のおすすめ「もものショートケーキ」723円（税込） ※6月末訪問時

毎年大人気という「もものショートケーキ」は、フレッシュな桃をたっぷり使っており、いただく前から桃の甘い香りが広がっていました。口に運ぶとジューシーな桃の甘い香りが鼻を抜け、生クリームとカスタードの優しいコク、甘さ控えめでキメ細かなスポンジの滑らかな舌ざわりがバランスが良く、溶け合います。

純粋な生乳から作られた生クリームを泡立ててみるとわかりますが、クリームのいい状態はなかなか保てないもの。それでも北海道産100%の生乳から作られる生クリームにこだわる姿勢が、筆者がファンになったキッカケでした。食べ終わってしまうと、またすぐに次回の訪店が楽しみになってしまいます。

思わず目に留まった「グラニータ」とは？

特製「グラニータ」550円 ※季節の一品のため、ない場合があります。

「グラニータ」はイタリアのシチリア島発祥とされる氷菓。夏のデザートと親しまれてきた歴史があり、粗めのシャーベットのような触感が特徴です。こちらの「グラニータ」は、バニラたっぷりのアングレーズソース（カスタードソース）を攪拌し、いちごソースかパッションソース（選択可）を合わせて冷たいドリンクにしています。濃厚なバニラの香りが広がりながらも、身体を冷やしてくれる逸品です。

「そのひと口が小さな幸せでありますように」という伊藤代表の想いを味わうごとに感じ、優しい気持ちにさせてくださる『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』。伊藤代表、いつも有難うございます！

愛溢れ そのひと口に 笑み溢れ 風が運ぶ 命の合唱

●SHOP INFO

atisserie Coloris et cie（パティスリークロリ エ シー）

住：神奈川県横浜市青葉区奈良1-22-1 鴨志田第二ビル103

TEL：090-7575-9443

営：10:00～17:00

休：月・火曜

@ patisserie_coloris_et_cie

●著者プロフィール

蘄井 麻人

俳優・歌人（短歌結社「心の花」所属）・会社員。フードアナリスト1級、eco検定（環境社会検定）、野菜ソムリエ、日本酒アドバイザー、ナチュラル・フード・アドバイザー等の有資格者。性的マイノリティ当事者、動物や自然への恩返しを大切にしています。

https://www.instagram.com/wamis_kitchen

