ブレンビー福田翔生、開始8分でゴール！「夢のようなスタート！監督からの信頼に応えた」と現地

内野航太郎とともにデンマークの名門ブレンビーでプレーする福田翔生。

この夏にJ1湘南ベルマーレから加入した24歳のアタッカーだ。

名門の東福岡高校から当時JFLのFC今治に加入すると、J3だったY.S.C.C.横浜でゴールを量産して、湘南に引き抜かれた元苦労人でもある。

今月9日にブレンビーの新監督に就任したスティーヴ・クーパー新監督は、福田への期待を口にしており、実際にレギュラーで起用されるようになった。

その福田は28日のオーデンセ戦で先発起用されると、前半8分に先制ゴール記録。味方のシュートを相手GKが弾くと、こぼれ球を押し込んだ。

『TV2』は「ブレンビーが夢のようなスタート！こぼれ球を福田がゴールに押し込んだ。この日本人はクーパー監督からの信頼に序盤の段階で応えた」と伝えていた。

福田は前半終盤にはPKを獲得して、チーム3点目もお膳立て。結局、ブレンビーが5-1で快勝している。

敗れたオーデンセの監督は「相手は非常に効率的だった。シュートは我々が6本、相手は7本。簡単にボールを失ってしまい、これまで何度か話してきたような状況に陥り、同じミスを繰り返してしまった」と嘆いていた。

福田はこれでリーグ戦では2点目、UEFAカンファレンスリーグ予選も含めると3点目となった（内野は出場せず）。