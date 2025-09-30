29日、金の小売価格が1グラムあたり2万円を超え史上最高値となるなど、いま金の売買が盛んになっているといいます。果たしていまは、「買い時」なのか？「売り時」なのか？ 取材しました。

■金の仏像が4202万円「ちょっとした一軒家」

『news zero』が訪ねた店に陳列されていた、食器の数々。輝いている理由は、全てに“金”が使われているからです。

特に目を引いたのは…。

並木雲楓フィールドキャスター

「店頭に大きなパンダがありますが、ピカピカの金でできています。大きいですね」

金・宝飾取り扱い 店長

「金箔（きんぱく）を約800枚貼って作った、世界で1頭だけの黄金のパンダ」

──いくらですか？

金・宝飾取り扱い 店長

「税込みで968万円」

──買いたいといった方いる？

金・宝飾取り扱い 店長

「いないが、欲しい人いたら販売する」

仏像もありました。

並木雲楓フィールドキャスター

「想像以上に重たい」

金・宝飾取り扱い 店長

「重さ約940グラム」

並木雲楓フィールドキャスター

「940グラム。ずっしりしている」

手のひらに乗る小ささで、4202万円。

店長

「ちょっとした一軒家」

29日に売れたという小判は…。

金・宝飾取り扱い 店長

「91万3000円になります」

並木雲楓フィールドキャスター

「このサイズ感で91万円。信じられない」

店長

「それだけ価値が上がっている」

いま、取材をした店では金を買いに来る人、売りに来る人の両方が増えているといいます。

店長

「これだけ金（の価格）が上がっているので、手元に置ける資産として、こういった金のものに興味持って来店いただいている。もしこれから価格が上がっていくなら、いまのうちに買っておいた方がいいのではないかということで」

■買い取り店に1キロの金を売りに来た人も…

29日朝、田中貴金属工業が公表したのは、国内の金の価格の指標となる小売価格。1グラムあたり2万18円と、初めて2万円超えとなり、史上最高値となりました。

昨今、金の価格は急上昇していて、約1か月前と比べると2000円以上。2023年9月の時点では1万円を下回っていましたが、その後の世界情勢の変化を受けて値上がりしています。

東京・銀座にある金の買い取り店では…。

貴金属買い取り店 担当者

「いま金を売る方は前月比で1.5倍まで来店が増えていて、アクセサリーやインゴットとか、いろんな金製品の持ち込みが多い。（きょう）午前中だけで7〜8人来店がありました」

中には、1キロの金を売りに来た人もいたといいます。

貴金属買い取り店 担当者

「日中、金が急落する可能性もあるのでリスクヘッジとしてすぐに換金できるように、当日中に（卸業者に）送りました」

■結婚指輪を選ぶ人たちにも変化が

金の価格高騰を受け、結婚指輪を選ぶ人たちにも変化が。

宝飾店 代表

「プラチナが一般的には人気だが、ゴールドをお選びいただく方も非常に増えています」

この店では「金」を使った指輪を選ぶ人がここ3年ほどで、約1.5倍に増えているといいます。

宝飾店 代表

「例えばこちらの18金のゴールドの指輪、1本定価が17万6000円ですが2〜3万円上がりました。ここ半年で」

──それでも人気？

宝飾店 代表

「さらにもっと希少性が上がるとイメージされるお客様もいらっしゃる」

■現金以外を資産に…街の人の資産形成は？

「もっと価格が上がるかもしれない」。そんな期待を持つ人に、資産としても注目されている金。そもそも、現金以外を資産としている人はどれだけいるのでしょうか？ 街で聞きました。

会社員（20代）

「株式50％、投資信託30％、現金20％。現金だと変化が激しい時代。株式が一番リスクも大きいがリターンも大きい。（現金と株を）半分くらいにすれば、心理的にもとれるリスクだと思う」

──金に興味は？

会社員（20代）

「興味はあります。あるんですけど、もう少し金銭的な余裕が出てきたら、株式の割合に金も入れていこうかな」

会社経営（30代）

「ざっくりでいうと、現金はほとんど預金がない。3分の1くらいが個別で日本の企業株、3分の1くらいが米国企業、残りの3分の1くらいが投資信託でいろいろやったり分散している。長期で見たときにあまり日本円を信用していなくて、投資に使っているというよりは、どっちかというと日本円であんまり持たないようにしている」

一方、資産のほとんどが現金だという人は…。

会社員（20代）

「8割くらいは銀行口座に貯金、あと残り2割は会社の方で持ち株の制度に回しています」

──給与天引きみたいな？

会社員（20代）

「そうですね」

──金の価格が高騰、どう思う？

会社員（20代）

「アクセサリーとかも好きなので、金の情報も見ながら（考える）」

■なぜここまで価格が高騰？ 今後の価格は？

なぜ、金はここまで価格が高騰しているのか。専門家は…。

日本貴金属マーケット協会 池水雄一代表理事

「欧米の機関投資家を中心に、金（ゴールド）を持っていないリスクが非常に意識されるようになって、地政学リスクといって社会不安があると金が買われて、安全資産として買われることはよくある」

ウクライナ侵攻や中東情勢などが依然として不透明な状況が続いていることや、アメリカの中央銀行にあたるFRB（＝連邦準備制度理事会）が利下げを続けるとの見方が広がり、相対的にドルの魅力が低下していることなどから、比較的安全とされる金に資産を移す流れが強まっているといいます。

では、今後の金の価格については？

日本貴金属マーケット協会 池水雄一代表理事

「もちろん相場なので短期的な上げ下げはあります」

今後も変わらず、上がっていくのではないかと指摘します。

日本貴金属マーケット協会 池水雄一代表理事

「じゃあいつ売ればいいんですかと聞かれるが、売るときはお金が必要なとき。自分の家で、例えば壊れているネックレスとかがあっても、純粋に金純分で買い取りするので、昔買った値段よりも全然上がっている可能性が圧倒的に高いと思う」

（9月29日放送『news zero』より）