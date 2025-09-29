『ズートピア２』新劇中歌「Zoo」初お披露目！ 新キャラも登場するUS版予告が公開
12月5日に劇場公開される映画『ズートピア２』から、シャキーラが歌う新たな劇中歌「Zoo」が流れるUS版予告と最新ポスターが公開された。
【動画】Zoo〜ウッウ〜！ 新劇中歌「Zoo」がクセになる『ズートピア２』US版予告
今回公開された映像は、警察官として正式なバディとなってまだ日が浅く、息が合わず失敗ばかりのジュディとニックの様子から始まる。早く認められたいとひたすら前向きに頑張るジュディと失敗してもこんな日もあるさと相変わらず余裕を見せるニックだが、それでも二人はお互いに最高のバディであると自負している。
そして、二人の上司であるボゴ署長から任された任務のため、ドレスとタキシードにおめかしをしてパーティーに潜入するジュディとニックだったが、楽しげなパーティーの最中に、哺乳類しかいないはずのズートピアにいるはずのないヘビのゲイリーが現れたことでパーティーは大混乱！
ゲイリーを追い詰めたジュディに悲しげな表情で「ヘビは悪者じゃない。僕が証明してみせる、大好きな家族のために」と訴えるゲイリー。果たして彼の目的とは…？ そんなゲイリーを追いかけるジュディとニックはズートピアの秘密の場所へと導かれていく。
二人の手助けを買ってでるビーバーのニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスース、さらに新しい馬の市長・ウィンドダンサーといった新キャラクターも登場する期待感が膨らむ映像に。
そして、解決に奔走するジュディに対して命をかける必要はないと説得を試みるニック。崩壊する建物で離れ離れになる二人の姿もあり、二人の絆が前作以上に試される展開を予感させる予告編だ。
果たしてジュディとニックはバディとして真相を突き止め、ズートピアの平穏を取り戻すことができるのか？
また、このUS版予告で、シャキーラが歌う新たな劇中歌「Zoo」がついに初公開。前作の劇中歌「トライ・エヴリシング」は第59回グラミー賞最優秀映画／テレビ楽曲賞にノミネートされ、ブームを巻き起こした。日本でも“夢を諦めない”気持ちを歌う応援歌として幅広い世代に愛され大きな話題を生み、全世界で今までに27億回再生されている。
本作の劇中歌も注目が集まる中、世界的アーティストで4度のグラミー賞を受賞したエド・シーラン、そしてブレイク・スラットキン、シャキーラが「Zoo」の作曲・歌詞を担当したことが発表され、さらにパワーアップした楽曲に世界中のファンが熱狂する事に事は間違いない。
さらに、併せてポスタービジュアルも公開。ジュディとニック、ゲイリーが街中を走って逃げており、ズートピアで起こる大騒動の様子が見てとれるビジュアルとなっている。
日本版声優は、前作『ズートピア』に続き、いつも前向きで夢を信じるウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック役として森川智之の続投が発表済み。ズートピア最大の謎を前に試されるジュディとニックの絆に期待がかかる。
映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
