この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が公開した動画で、資産運用YouTuberの小林亮平氏が、新NISAでの投資戦略を貯金額別に解説している。

「貯金が少ない人と多い人では、採るべき投資方法が異なる」と語る小林氏。特に貯金額が10万円から100万円程度の場合、「まず生活防衛資金を優先」することが何よりも重要だと強調する。投資は余裕資金で行うのが原則であり、生活防衛資金がないまま投資を始めると、相場の下落時に狼狽売りをしてしまうリスクが高まるという。その上で、「月数千円の積立からでも始めておこう」と、少額からでも投資に慣れることのメリットを説いた。

一方、貯金額が300万円を超えてくると、「『貯金：投資＝50：50』などの割合を考え、バランスを取って新NISAへの投資を進めていく」戦略が有効だと述べる。これは、株式相場が暴落した際に現金がクッションとなり、資産全体の下落率を和らげる効果があるためだ。例えば、総資産300万円のうち150万円を現金で保有していれば、株式が50%下落しても全体の損失は25%に抑えられると具体例を挙げて説明した。

さらに、貯金額が5,000万円に達した場合は、「夫婦で新NISAを満額（3,600万円）いければ十分なので特定口座は使わなくてもいいと思う」とし、夫婦で非課税メリットを最大限に活用する戦略を提案。年利5%で運用できれば、25年目に資産1億円に到達するシミュレーションも示し、長期的な資産形成の可能性を提示した。

動画の最後で小林氏は、「私たちは各自の貯金額に合わせて無理なく、新NISAをコツコツやっていこう」と視聴者に呼びかけ、自身の状況に合わせた身の丈に合った投資プランを立てることの重要性を改めて強調した。

YouTubeの動画内容

00:44

貯金額10万円〜5,000万円別、あなたに最適な新NISA投資法はコレ！
04:18

【初心者必見】貯金10万円の人が最初にやるべきこと「投資より大事なのは…」
11:01

暴落時に慌てない「現金：投資＝50：50」の黄金比率とは？

関連記事

月3万円積立で“億り人”も、知らないと損する「FANG+」高リスク投資の現実

月3万円積立で“億り人”も、知らないと損する「FANG+」高リスク投資の現実

 小林亮平氏が語る50代・60代の投資戦略 資産1,000万円を2,205万円に増やした戦略

小林亮平氏が語る50代・60代の投資戦略 資産1,000万円を2,205万円に増やした戦略

 金融庁が検討するNISA“超改正”何がどう変わる？小林亮平氏が徹底解説

金融庁が検討するNISA“超改正”何がどう変わる？小林亮平氏が徹底解説
もっと見る

チャンネル情報

BANK ACADEMY / バンクアカデミー_icon

BANK ACADEMY / バンクアカデミー

YouTube チャンネル登録者数 81.10万人 846 本の動画
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！
youtube.com/channel/UCGXU4lVXc9msfUkjNykA7TA YouTube