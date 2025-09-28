¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë

¡¡£²£¸Æü¸á¸å£²»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÅì»°ÅÄ¤ÎÌÀ¼£ÂçÀ¸ÅÄ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢³ØÀ¸¤«¤é¡ÖµÝÆ»¾ì¤Ç²¿¤«¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÝÆ»¾ì¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÁÒ¸Ë¤òÁ´¾Æ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Â¿Ëà½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊ¿²°¤ÇµÝÆ»Éô¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éô°÷¤é¤¬Ç³¤¨¿Ô¤­¤¿²ã¼è¤êÀþ¹á¤òÁÒ¸ËÆâ¤Î¤´¤ßÈ¢¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ð¤Ê¤É¤Ï³¥¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Åö»þ¡¢Æ±¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤ÏµÝÆ»¤Î½©µ¨Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³ØÀ¸¤éÌó£³£µ¿Í¤¬ºß¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬ÈòÆñ¤·Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£