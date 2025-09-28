サンリオとフィラデルフィアクリームチーズが夢のコラボ♡限定パッケージ登場
森永乳業から、人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」などサンリオの仲間たちとコラボした「フィラデルフィアクリームチーズ」シリーズが数量限定で登場します♡ さらに「ハローキティ」「ポチャッコ」も加わった「クラフト 切れてるチーズ」シリーズも展開。発売にあわせて、サンリオキャラクターズオリジナルグッズが当たる特別キャンペーンもスタートします。
フィラデルフィアクリームチーズ×サンリオ
140年以上の歴史を誇る「フィラデルフィアクリームチーズ」から、サンリオキャラクターとの限定コラボが実現。ラインナップは以下の通りです。
限定パッケージには「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」がデザインされており、思わず集めたくなる可愛さです♪
＜ラインナップ＞
フィラデルフィアクリームチーズ200g
フィラデルフィアクリームチーズ6P プレーン
フィラデルフィア6P まろやかはちみつ
フィラデルフィアデザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ&ナッツ
フィラデルフィアデザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン&ナッツ
クラフト切れてるチーズもサンリオ仕様に♡
2025年に35周年を迎える「クラフト 切れてるチーズ」からも、人気キャラクターとコラボした特別パッケージが登場。
デザインには「ハローキティ」「ポチャッコ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」が登場。普段の食卓をパッと華やかに彩ります。
＜ラインナップ＞
クラフト切れてるチーズ
クラフト切れてるチーズ モッツァレラ
クラフト切れてるチーズ チェダー
クラフト切れてるチーズ カマンベール入り
クラフト切れてるチーズ 旨辛とうがらし味
オリジナルグッズが当たるキャンペーン
【フィラデルフィアコース】
サンリオキャラクターズオリジナルぬいぐるみ（全3種・各50名、計150名）
【クラフト 切れてるチーズコース】
サンリオキャラクターズオリジナルマスコット（全5種・各30名、計150名）
数量限定パッケージの発売を記念して「アニバーサリーキャンペーン ～コラボパッケージでお祝いしよう～」を開催。
応募は対象商品を2点購入で1口。2025年10月1日～11月30日まで、特設サイトで受付。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♡
サンリオコラボでチーズ時間をもっと楽しく
森永乳業の人気ブランド「フィラデルフィアクリームチーズ」と「クラフト 切れてるチーズ」が、サンリオキャラクターと夢のコラボレーション。
かわいさと美味しさが詰まった特別パッケージは、数量限定での登場です。さらにオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催♪
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のチーズタイムをより楽しく彩ってみませんか？