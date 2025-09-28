サンリオとフィラデルフィアクリームチーズが夢のコラボ♡限定パッケージ登場

森永乳業から、人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」などサンリオの仲間たちとコラボした「フィラデルフィアクリームチーズ」シリーズが数量限定で登場します♡ さらに「ハローキティ」「ポチャッコ」も加わった「クラフト 切れてるチーズ」シリーズも展開。発売にあわせて、サンリオキャラクターズオリジナルグッズが当たる特別キャンペーンもスタートします。

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662165

140年以上の歴史を誇る「フィラデルフィアクリームチーズ」から、サンリオキャラクターとの限定コラボが実現。ラインナップは以下の通りです。

限定パッケージには「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」がデザインされており、思わず集めたくなる可愛さです♪

＜ラインナップ＞

フィラデルフィアクリームチーズ200g

フィラデルフィアクリームチーズ6P プレーン

フィラデルフィア6P まろやかはちみつ

フィラデルフィアデザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ&ナッツ

フィラデルフィアデザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン&ナッツ

クラフト切れてるチーズもサンリオ仕様に♡

2025年に35周年を迎える「クラフト 切れてるチーズ」からも、人気キャラクターとコラボした特別パッケージが登場。

デザインには「ハローキティ」「ポチャッコ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」が登場。普段の食卓をパッと華やかに彩ります。

＜ラインナップ＞

クラフト切れてるチーズ

クラフト切れてるチーズ モッツァレラ

クラフト切れてるチーズ チェダー

クラフト切れてるチーズ カマンベール入り

クラフト切れてるチーズ 旨辛とうがらし味

オリジナルグッズが当たるキャンペーン

【フィラデルフィアコース】



サンリオキャラクターズオリジナルぬいぐるみ（全3種・各50名、計150名）

サンリオキャラクターズオリジナルマスコット（全5種・各30名、計150名）

数量限定パッケージの発売を記念して「アニバーサリーキャンペーン ～コラボパッケージでお祝いしよう～」を開催。

応募は対象商品を2点購入で1口。2025年10月1日～11月30日まで、特設サイトで受付。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♡

サンリオコラボでチーズ時間をもっと楽しく

森永乳業の人気ブランド「フィラデルフィアクリームチーズ」と「クラフト 切れてるチーズ」が、サンリオキャラクターと夢のコラボレーション。

かわいさと美味しさが詰まった特別パッケージは、数量限定での登場です。さらにオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催♪

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のチーズタイムをより楽しく彩ってみませんか？