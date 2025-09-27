この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「記者VTuberブンヤ新太」で、ブンヤ氏が自民党総裁選の最新情勢について解説。特に勝敗の行方を大きく左右する「国会議員票」の動向に焦点を当て、独自の分析を展開した。



ブンヤ氏はまず、総裁選の仕組みを解説。第1回投票で過半数を獲得する候補者が出なかった場合、上位2名による決選投票が行われる。その際、党員票の比重が下がり、「決選投票では国会議員票の重みっていうものが非常に大きくなる」と、国会議員票の重要性を強調した。



その上で、ブンヤ氏は永田町で出回っているという国会議員票の最新情勢を紹介。現時点での固まった票数は、小泉進次郎氏が57票でトップを走り、高市早苗氏、茂木敏充氏、小林鷹之氏がそれぞれ29票で並ぶ展開になっているという。



この数字についてブンヤ氏は、「小泉進次郎さんが前回よりも支持議員の数を増やして一歩リードしている」と分析。菅義偉前首相や加藤勝信氏、河野太郎氏といった前回は別の陣営にいた重鎮や他派閥の議員を取り込んでいることが大きいと指摘した。



一方、高市氏については、「新規の議員票も獲得している一方で広がりは限定的」と厳しい見方を示す。旧安倍派を中心に固めているものの、そこからの上積みに苦戦している現状を解説した。



これらの情勢から、決選投票は「高市さんvs小泉さんになる可能性がもうほとんど」と予測。党員票で高市氏がリードしたとしても、決選投票では国会議員票を固めている小泉氏が有利になる可能性があると分析し、今後の議員票の取り込みが最大の焦点になると締めくくった。