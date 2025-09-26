フジテレビにてTravis Japanを起用した新番組『けるとめる』がスタート！
Jリーグは26日、10月6日（月）23時15分よりフジテレビにて新番組『けるとめる』（毎週月曜23時〜23時30分／全国ネット※一部地域をのぞく）の放送が開始することを発表した。
同番組は、Travis Japanを起用したフジテレビ系で初のレギュラーバラエティー番組であり、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルゲームを通じて、サッカーの楽しさや面白さを幅広い世代に届けられる。
10月6日（月）の初回放送では、現役選手や選手OBらがJクラブのホームタウンを舞台に挑戦するドキュメント企画 “一度も落とさずシュート”をお届け。駅前や商店街、練習場のゴールまでのコースを、地元の方々やクラブスタッフと協力しながら、ボールを一度も地面に落とすことなくつなぎ、ゴールまで運ぶことができるのかに挑戦する。初回放送では、浦和レッズ所属のGK西川周作とMF関根貴大らがチャレンジしている。
今後は、Jクラブのユニフォームを活用した“ユニフォームコーデ”企画や、現役選手・選手OBの幼少期映像に母親が実況をつける“お母さん実況”など、サッカーを切り口にした多彩な企画も登場予定だ。
