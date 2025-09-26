DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、ゴディバ ジャパン（東京都港区）とのコラボレーション商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」を10月1日から期間限定で発売します。

“ショコラ尽くし”のシュークリーム

2024年の販売時に好評を受け、今回“復活”となる同商品は、ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏の監修のもと誕生。ベルギー産のチョコレートを使用したショコラクリームと、ラングドシャ生地の食感が楽しめる“ショコラ尽くし”のシュークリームです。ショコラ風味のラングドシャシュー生地には、コーティングチョコレートとカカオニブがトッピングされています。

同社は「ビアードパパが贈る、ゴディバとの特別なショコラ体験を、この機会にぜひお楽しみください」とコメントしています。

価格は480円（税込み）。10月31日まで、全国の同店（一部店舗除く）で販売されます。

人気コラボ商品の復活に、SNSでは発表時から喜びの反応が続出。「絶対おいしいやつでしょこれ」「ラングドシャ…だと！」「あかん…食べたすぎる」「GODIVAのショコラならおいしいに決まってる！」「楽しみですね」といった声のほか、昨年販売時に食べたという人からも「GODIVAおかえり！」「すごいおいしかったやつ！！！」「去年のうまかったから買う」「去年、おいしすぎてびっくりした…」「もちろん！今年も食べます」など、期待の声が多数上がっています。