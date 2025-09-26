話題性を確保

レギュラー放送が終了した「行列のできる相談所」（日本テレビ系）が、明石家さんま司会の特番として9月26日に放送されることになった。日本テレビがかつての人気番組を今あえて復活させる狙いは何なのか。そこにはいくつかの理由が考えられる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】明石家さんまとコンビを組んでいたこともある兄弟子・高橋平明容疑者

第一に、日本テレビがこの番組を復活させる最大の狙いは「ブランド力の再利用」である。ゴールデンタイムで長く放送されていた「行列」という番組は、一定のブランドイメージが定着している。レギュラー放送終了からまだ時間が経っていないこともあり、多くの視聴者にはその記憶が新鮮に残っている。

特番として新しい番組をゼロから企画するよりも、かつての人気番組を呼び戻す方が話題性を確保しやすく、手堅い視聴率や広告効果を見込める。SNSを中心に「懐かしい」「また見たい」という声が広がれば、それ自体が大きな宣伝となり、事前の注目度を高める効果が期待できる。

第二に、MCとして明石家さんまを起用したことが大きな意味を持っている。番組が始まった当初にMCを務めていたのは島田紳助だった。紳助は切れ味鋭くテンポの良いトークで場を盛り上げることを得意としていた。

彼が芸能界を引退してからは、東野幸治、宮迫博之、後藤輝基が交代でMCを担当するようになった。ただ、それとは別に、特番として放送される際には、明石家さんまが司会として登場するのが通例となっていた。さんまはいまだに「踊る！さんま御殿!!」などの人気番組を手がけるお笑い界のレジェンドであり、彼が出てくるだけで番組の格が上がる。

どんな企画であっても、どんな出演者が出てきても、さんまの仕切りであれば現場の熱が落ちることはなく、必ず笑いに結びつけることができるという安心感がある。「行列」はもともと法律番組だったが、徐々に方向性が変わり、何でもありのトークバラエティになっていた。自由度の高いその構造で番組を成立させるためには、圧倒的なトーク力を持つMCが必要である。この復活特番でも、MCを任せられるのはさんましかいないと制作陣は判断したのだろう。

強い影響力

第三に、「行列」という番組の影響力の大きさに期待がかかっている、ということだ。23年間にわたってレギュラー放送されてきたこの番組からは多くの人気者が輩出されている。その代表格と言えるのが、番組内で「史上最強の弁護士軍団」と呼ばれていた現役の弁護士たちである。彼らは単なる法律解説者にとどまらず、それぞれが強烈な個性を発揮することで番組を盛り上げていた。意見が分かれると、お互いを激しく罵り合ったりすることもあった。北村晴男、丸山和也、住田裕子、橋下徹といったメンバーが、この番組をきっかけにタレントとしても売れっ子になっていった。

しかも、彼らの勢いは芸能界だけにとどまらなかった。丸山は2005年の「24時間テレビ」でチャリティマラソンのランナーを務め、のちに参議院議員になった。橋下は大阪府知事、大阪市長を歴任し、政界の風雲児となった。丸山や橋下に比べるとおとなしく見えた北村も、今年7月に日本保守党から出馬して当選を果たし、参議院議員になった。「行列」レギュラーの弁護士タレントは、それぞれが番組の外にも波及するほどの強烈な存在感を持っている。

現在放送されているバラエティ番組の中でも、これほど世の中に対する強い影響力を持っている番組は見当たらない。テレビを見ない人が増えて、テレビ全体の影響力が下がっていると言われる中で、「行列」のブランド力は桁違いのものがある。特番という形で復活することで、ここから世の中を騒がせるような話題作りをして、トレンドを牽引するものを生み出したい、といった制作意図もあるのではないか。

このように考えると、「行列のできる相談所」の特番復活は単なる懐古企画ではない。複数の要素が絡み合った「戦略的な復活」である。もし今回の特番が成功すれば、レギュラーとして復活する可能性もあるし、スピンオフ的な企画が新たに立ち上がることもあるかもしれない。

結局のところ、9月26日の特番は「今のテレビが世の中にどんな影響を及ぼせるのか」を示す試金石になる。さんまという稀代のトークモンスターを据え、伝統ある番組ブランドを再生させるこの試みは、テレビの将来を占う実験でもある。やや大げさに言えば、「行列」にはテレビの未来が託されているのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

