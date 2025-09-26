抱きしめたくなるほどおいしい冬のごちそう！ほっかほっか亭「牛すき焼弁当」
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2025年10月1日（水）より、ほっかほっか亭の冬の人気No.1メニュー「牛すき焼弁当」を発売する。
■さらにおいしくなって新登場！
厳選した食材を店内にて手づくり調理し、季節商品として高い人気を誇る「牛すき焼弁当」が今年もさらにおいしくなって新登場！お弁当仕立てで、手軽に本格的な「牛すき焼」を楽しめる。
今年の牛すき焼には穀物飼育で育てた、やわらかく食べやすい牛バラ肉を使用。具材は白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきに加え、毎年ご好評をいただいている讃岐うどんも入り、食べ応え抜群だ。
古くから親しまれる、風味豊かな深みのある本醸造濃口しょうゆと、あっさりした味わいの淡口しょうゆという、2種類のしょうゆをベースにしたシンプルな甘口の割下が素材の味を惹き出し、どこか懐かしい味わいでごはんがどんどん進む。
また、「牛すき焼弁当」には衛生管理と飼料にこだわった生たまごもセットになっていて、生たまごを絡めたり、ごはんにかけたりと好みに合わせて食べられるのもうれしいポイント。
「ぎゅ〜すき♡」と思わず抱きしめたくなるほどおいしい「牛すき焼弁当」で、手軽に本格的な冬のごちそうを楽しめる。
■ 牛すき焼シリーズ
● 牛すき焼弁当：940円（税込）
● 牛すき焼弁当（肉盛）：1,170円（税込）
讃岐うどん入りの牛すき焼と生たまご、炊きたてのごはんがセットになったボリューム満点のお弁当。肉好きの人により満足いただけるよう、お肉が1.5倍になる「肉盛」も用意した。
ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
● 牛すき焼おかず：770円（税込）
● 牛すき焼おかず（肉盛）：1,000円（税込）
牛すき焼だけを楽しみたいという人にもおススメ。肉好きの人により満足してもらえるよう、お肉が1.5倍になる「肉盛」も用意した。
ほっかほっか亭 牛すき焼おかず
※一部、店舗によって価格や使用する食材が異なる。
※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。
■ 【エントリー期間は9月25日(木)まで！】モリモリお肉を食べて豪華景品が当たる！「モリモリチャンピオン決定戦」エントリー受付開始！もれなく「ほっかポイント100ポイント」GETのチャンス！
ほっかほっか亭 モリモリチャンピオン決定戦
https://www.hokkahokka-tei.jp/hokkaapp/campaign/morimorichampion202509
公式アプリ「ほっかアプリ」より、モバイルオーダー事前決済で、対象商品を“肉盛”で購入した数量をランキング形式で競う「モリモリチャンピオン決定戦」を開催！エントリーした人にはもれなく「ほっかポイント100ポイント」、1食以上購入した人には「ほっかポイント200ポイント」をプレゼント。また、優勝者には豪華景品も！
『モリモリチャンピオンを目指す、あなたの挑戦をお待ちしています！』
● エントリー期間：9月17日（水）〜25日(木)
※エントリーで「ほっかポイント100ポイント」をプレゼント
● キャンペーン対象期間：10月1日（水）〜11月20日(木)
● 結果発表：11月29日（土）
● カウント対象商品：牛すき焼弁当、牛すき焼おかず、牛焼肉弁当、牛焼肉スペシャル、牛焼肉おかず、牛焼肉スペシャルおかず
ほっかほっか亭 モリモリチャンピオン決定戦 カウント対象商品
●参加方法
1. 公式アプリ「ほっかアプリ」へニックネームを入力のうえ、会員登録
2. 「モリモリチャンピオン決定戦」に事前エントリー
3. モバイルオーダー事前決済で対象商品を“肉盛”でご購入（肉盛クーポン利用も対象となります。）
※来店・モバイルオーダー店頭決済・配達・配達代行サービスは、対象外。
●賞品
1. ほっかほっか亭モリモリチャンピオンオリジナルTシャツ
2. ほっかほっか亭ロゴ入り加湿器
3. ほっかポイント1,000ポイント
ほっかほっか亭 モリモリチャンピオン決定戦 賞品
※同じ購入数で、1位になった方が複数いた場合は全員に「ほっかポイント1,000ポイント」をプレゼント。また、抽選で3名さまに賞品が当たる。
※当選者には、別途メールにて送付先・Tシャツサイズを確認。発送は12月中旬以降を予定している。
■ほっかほっか亭
