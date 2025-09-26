あなたもいかが？歴史上の権力者たちを虜にしてきた香木『蘭奢待』の香りを現代に再現【奈良・正倉院】

織田信長をはじめ、数々の権力者が截香（※）してきた香木・蘭奢待（らんじゃたい）。現代も奈良の正倉院で保管されています。

（※）せっこう。香木を切り取って香りを聞く儀式。特に貴重な香木については、権力を味わう目的がある。

一体どんな香りがするのか、そもそもどこからやって来たのか……私たち一般庶民にとっては無縁の存在でしたが、今回の最新調査でその謎が解明されました。

今回はそんな蘭奢待の謎に迫ってみたいと思います。

蘭奢待の基本データを確認

蘭奢待。各部が切り取られている（画像：Wikipedia）

まずは蘭奢待について、基本データをまとめておきましょう。

香木の種類：不詳（ジンチョウゲ科アクイラリア属・同科ギリノプス属）命名の由来：東大寺という漢字を隠した、言葉遊び命名の理由：東大寺に火をつけるのは縁起が悪いため、もじった史料の初見：『新札往来』貞治6年（1367年）生育地域：東南アジア（インドシナ半島）の山岳地帯（ラオス？ベトナム？）生育時期：8世紀後半〜9世紀後半（西暦750〜900年ごろ）採取時期：宝亀3年（772年）〜元慶9年（885年）ごろ香り部位：材内師部（二次成長時に生じる内部組織）の損傷部から沈香が生成主な成分：3-フェニルプロピオン酸香り成分：ラブダナムなど截香箇所：38ヶ所截香回数：約50回（同じ個所を繰り返し切り取り）主な截香者：足利義満（室町3代将軍）・足利義教（同6代将軍）・足利義政（同8代将軍）・織田信長・明治天皇など

沈香（じんこう）とはジンチョウゲ科の樹木が傷ついた際に生成された樹脂を指し、沈香という名前の樹木がある訳ではありません。また、すべての原木が香りを発する訳でもないようです。

またインドシナ半島産の沈香をシャム沈香（シャムはタイ王国の別称）、インドネシア産の沈香をタニ沈香（パタニ王朝に由来）と呼び、それぞれ香りに個性があります（シャム沈香は甘め、タニ沈香は苦め）。

蘭奢待の香りを現代に再現

現代科学を駆使して、蘭奢待の香りを再現（イメージ）

ラブダナムとはシストローズ（シスタス・ラブダニファー）の樹脂から抽出され、濃厚な甘さと力強いスモーキーな香りがアンバーグリスを思わせます。

ただし蘭奢待の香りはそれだけでなく、いくつかの成分が混ざり合っていたため、調香師（香料調合の専門家）がその再現に挑戦しました。

ラブダナムの香りをベースとして、バニラ系の甘い香りとアニス系のスパイシーな香りを融合。こうして蘭奢待の香りを令和21世紀に再現したのです。

……黄熟香一名蘭奢待。少々粉を火に入れたところ、香気軽く清らかにして、誠に微かな香りあり…… ※蜷川式胤ら『奈良の道筋』明治5年（1872年）

そんな「軽く清らか」な蘭奢待の香りが、上野の森美術館で開催中の特別展「正倉院THE SHOW−感じる。いま、ここにある軌跡―」で体験できるそうです。

※開催期間は令和7年（2025年）9月20日（土）〜11月9日（日）。

同会場のミュージアムショップでは「蘭奢待香りカード」も販売され、自宅や好きな場所で蘭奢待の香りを楽しめます（何だか、すごい時代になりましたね）。

かつて信長や明治天皇が味わった蘭奢待の香り。皆さんもこの機会に、楽しんでみてはいかがでしょうか。

