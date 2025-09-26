この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「自宅の売却を考え始めたけれど、何から手をつければいいか分からない」「失敗して損をしたくない」。不動産売却は、多くの人にとって一生に何度も経験することではないため、不安や疑問がつきものです。

しかし、事前にポイントを押さえておけば、後悔するような失敗は避けられます。

今回は、不動産売却を成功に導くために、活動を始める前に必ず確認しておきたい「7つのチェックリスト」を、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、益山真さんと佐藤健斗さんが解説します。



◾️1. 売却の「目的」と「ゴール」を明確にする

まず最初にすべきは、「なぜ、いつまでに、いくらで売りたいのか」という目的とゴールを明確にすることです。

「お子様の成長に伴う住み替えなのか、相続した不動産の現金化なのか。目的によって最適な戦略は全く異なります。ゴールから逆算して計画を立てることが、成功への第一歩です」と佐藤さんは語ります。



◾️2. 正確な「相場」を把握する

ポータルサイトに掲載されている「売り出し価格」は、あくまで売主の希望価格。実際に取引が成立した「成約価格」とは乖離があるケースも少なくありません。正確な相場を把握するには、不動産会社だけが閲覧できる「レインズ」などの成約データを基にした、プロの分析が不可欠です。



◾️3. 「複数の会社」から話を聞き、戦略を比較する

査定は複数の会社に依頼するのが基本ですが、単純に一番高い査定額を提示した会社を選ぶのは危険です。

「売却の契約欲しさに、意図的に高い査定額を提示する会社も存在します。重要なのは、価格の根拠と、どのような『売り方（売却戦略）』を提案してくれるか。各社の戦略を比較検討することが重要です」と益山さんは指摘します。



◾️4. 自分に合った「売却方法」を理解する

不動産売却には、一般の買い手を探す「仲介」以外にも、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」や、売却後も住み続けられる「リースバック」など、様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の目的に合った方法を知り、選択することが大切です。



◾️5. 信頼できる「担当者」を見極める

売却活動は、担当者と二人三脚で進める長期戦です。成績の良し悪しだけでなく、「説明は分かりやすいか」「レスポンスは誠実か」など、人としての相性や信頼感も重要な判断基準になります。ストレスなく、何でも相談できるパートナーを見つけましょう。



◾️6. 事前に「必要な資料」を準備する

特に戸建ての場合、購入時の売買契約書や、新築時の建築確認済証などの資料が揃っているかは、売却価格やスムーズさに大きく影響します。事前に手元にある資料を確認し、準備しておきましょう。



◾️7. 売却にかかる「費用」や「税金」を確認する

売却には、仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかります。また、売却して利益が出た場合には、譲渡所得税という税金が発生することも。最終的に手元にいくら残るのかを事前に把握しておくことで、安心して売却活動を進めることができます。



【まとめ】

不動産売却の成功は、事前の準備と、信頼できるプロのパートナー選びで決まると言っても過言ではありません。今回ご紹介した7つのチェックリストを参考に、一つひとつのステップを丁寧に進めていくことが、納得のいく結果への最も確実な道筋です。

らくだ不動産株式会社では、お客様一人ひとりの「ゴール」を何よりも大切にし、データに基づいた透明性の高い売却戦略をご提案します。「そもそも売るべきか？」といった初期段階のご相談から、税金や各種手続きに関する専門的なアドバイスまで、お客様の不安に寄り添い、最適な売却活動をトータルでサポートいたします。

