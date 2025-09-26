タレントの磯山さやかが、お礼や報告の言葉もなく、知らない間に自分が教えてあげたお店の常連になっている友達への怒りをぶちまけた。オススメの店を教えるのは、女の命である髪の毛を切ってあげているようなものと話す磯山に、山内は「俺には教えないで」と頼み込み……！？

「自分がよく行ってるお店とか好きなお店をオススメしました。そこからそっちの紹介した友達の方がめちゃくちゃ通うってどう思います？あとそれを言わない友達」と共演者たちに問いかけた磯山。

山内が「自分の方が常連になる奴」と反応すると、磯山は「私は紹介してもらって行く時に、１回目に『行かせてもらったよ、この間ありがとう』っていうのを伝えるんですよ。そこから『もしかしたら今後も行かせてもらうかも』みたいな感じで、そこからは言わないんですけど。それもなく常連になってる友達どう思います？」と怒りをにじませた。

そんな磯山に、山内は「なんで？アカンの！？」と疑問を投げかける一方、長野は「わかるわかる。行ったよって報告は欲しいね」と共感。続けて山内が「じゃ磯山さんから聞いたお店を、例えば、後日、１年ぐらい経った時にグルメ番組で僕が紹介するとするじゃないですか。別に磯山さんから聞いたお店ですって言わずに。そういうのも引っかかるってことですか？」と尋ねると、磯山は「うん！」と即答。「それだったら収録時に磯山さんに紹介してもらってね」と言って欲しいと話した。

濱家が「磯山さんが見つけたこのお店に行き着くまでに、磯山さんは何軒か同じような店でミスってて、ここでやっと見つけた店ですからね」とフォローすると、磯山は「そうです。お店の方もいい方だから安心だろうというのもある訳です」と話し、「私のこの髪の毛を切ってあげてるようなもんですよ」と喩えた。

共演者たちが「そんなに！」と驚くと、「命ですよ！」と言い切った磯山。山内が「そんな身を削って教えてたん？」と問うと、「これはいらねえなって」と切った髪の毛を投げるポーズをしてみせた磯山。それを見た山内は、「俺には教えないで」と懇願。濱家が「ある日、楽屋行ったら髪の毛散らばってる」と恐怖のシーンを想像すると、共演者の大自然は「怖っ」と声をあげた。磯山は「気をつけてくださいね、ホントに」と警告した。

なお、この磯山さやかのエピソードは、９月２４日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。