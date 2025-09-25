「日本列島10月も真っ赤」関東、東海、近畿、九州など1日頃から「かなりの高温」…気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【全国主要都市10月11日までの天気予報】厳しい残暑
気象庁は、全国に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
関東甲信、沖縄地方、奄美地方、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、東北、北陸、北海道は1日ごろから、かなりの高温となる可能性があります。
各地の気象台は、気温が高くなる期間は、農作物や家畜の管理などのほか、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼びかけています。熱中症の危険性が極めて高い場合には、熱中症警戒アラートが発表されます。
「高温に関する早期天候情報」は、５日間の平均気温が「かなり高い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。
■関東甲信地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■沖縄地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上
沖縄地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みで す。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■九州南部・奄美地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■九州北部地方（山口県を含む） １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■四国地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■中国地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■近畿地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■東海地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状 態が続きますので、健康管理に注意してください。
■北陸地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。 農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管 理に注意してください。
■東北地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。
■北海道地方 １０月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。
