気象庁は、全国に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

関東甲信、沖縄地方、奄美地方、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、東北、北陸、北海道は1日ごろから、かなりの高温となる可能性があります。

各地の気象台は、気温が高くなる期間は、農作物や家畜の管理などのほか、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼びかけています。熱中症の危険性が極めて高い場合には、熱中症警戒アラートが発表されます。

「かなりの高温」いつからどれぐらい？

「高温に関する早期天候情報」は、５日間の平均気温が「かなり高い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。

■関東甲信地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、

かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■沖縄地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

沖縄地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう

２週間の 気温 も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みで

す。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州南部・奄美地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすい

ため、かなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州北部地方（山口県を含む） １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆

われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■四国地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かな

り高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■中国地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かな

り高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■近畿地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かな

り高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■東海地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かな

り高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■北陸地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、 熱中症 対策など健康管

理に注意してください。

■東北地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

■北海道地方 １０月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く

、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

・