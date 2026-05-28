WMO＝世界気象機関は、今後5年間の世界の平均気温について、産業革命前の1.3℃から1.9℃上回る、観測史上最高に近い水準で推移すると予測しました。WMOが28日に発表した報告書によりますと、2026年から2030年までの世界の年間平均気温は、産業革命前の1850年から1900年の平均気温を1.3℃から1.9℃上回ると予測されていて、温暖化の傾向が続く見通しとなっています。また、2026年末には、南米沖の赤道付近で海面水温が上がる「エル