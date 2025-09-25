ミスタードーナツ、台湾グルメを麺で再現 「ミスドで台湾屋台気分」期間限定発売
ミスタードーナツは、飲茶メニュー「ミスドゴハン」から新作『ミスドで台湾屋台気分』を10月1日から期間限定で発売する。ラインアップは「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種類で、いずれも台湾の人気屋台料理をイメージした商品となっている。
【写真】台湾風やわらか煮豚麺など3種類「ミスドで台湾屋台気分」
「台湾風やわらか煮豚麺」は、台湾の郷土料理・コンローハンをヒントに、甘辛く煮込んだ煮豚と半熟風玉子をのせた一杯。醤油ベースのコク深いスープが細麺とよく絡み、食べ応えのある仕上がりになっている。
「台湾風もちもち水餃子麺」は、厚みのある皮の水餃子をトッピング。もちもちでつるんとした食感と、鶏ガラベースにショウガの風味を加えたスープが特徴だ。
「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、台湾の定番・鹹豆漿（シェントウジャン）をイメージ。昨年登場した豆乳野菜麺スープを改良し、豆乳を増量してよりコク深くまろやかな味わいに仕上げた。えびやキャベツ、もやし、ザーサイを加え、ピリ辛ラー油がアクセントとなっている。
価格は各693円（税込・イートイン専用）。販売期間は2026年3月下旬までを予定しており、飲茶取り扱いショップで提供される。
