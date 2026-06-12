ダスキンが運営するミスタードーナツの公式Xが11日更新され、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』のネットオーダー予約を巡って呼び掛けを行った。【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法投稿では「『もっちゅりん』ミスドネットオーダーご予約について」と書き出し「ミスドネットオーダーでのご注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」と伝えた