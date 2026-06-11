お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が10日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。持病について語った。リスナーからのメールで「ところで、イモッちゃんの“エン痔（ジ）エル”の具合はどうですか」とイモトがかねて明かしていた痔（じ）についての質問が寄せられた。イモトは苦笑いで「嫌だな、“エン痔エル”の具合言うの」としたものの、「やっぱりまだ私も“痔持ち”ですね。“痔主