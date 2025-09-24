歌手の工藤静香が、9月21日までに更新されたInstagramでタンクトップ姿の動画をアップしている。

「工藤さんは『髪の毛のクリップをどうしていますか、というコメントがあったのでちょっと紹介したいと思います』と話し始め、髪留めグッズと、その方法を紹介。

《この留め方、めちゃくちゃ助かるのです！ 今ディナーショーのグッズで、シュシュを考えています。また紹介しますが、このクリップの上にシュシュをつけると、安定したままつけれるしとても可愛いのです。そして、この秘密のオイル。本当に良いのです。》

とメッセージも添えられています。動画内では愛犬の鳴き声も入っており、なんとも生活感が感じられるものでした」（スポーツ紙記者）

動画で工藤は黒いタンプトップを着用。肩や腕も露出しているのだが、コメント欄ではその姿に心配の声があがっている。

《少し痩せすぎではないですか？》

《激やせ心配あばら骨が浮いてます》

《何故そんなに痩せているのだ！あんまり食べない》

と不安の声が。確かにコメントの指摘どおり、動画内の工藤はあばら骨や鎖骨が浮き出ているほか、腕や首の筋なども目立ち、頬もこけているように見える。

こうした声が聞かれる理由を、芸能ジャーナリストがこう語る。

「工藤さんは、ふだんから料理の写真をInstagramにアップしていますが、野菜を中心としたヘルシーなメニューが多くあります。もともと痩身なので、今回見せた姿が “激ヤセ” というわけではないのでしょうが、大胆に肩を露出したタンプトップ姿は珍しいので、余計に目立ってしまったのかもしれません」

工藤は、ふだんから歌手として体作りを意識しているのだろう。とくに2025年は、これまでにないほど異例のハードスケジュールをこなしている。

「工藤さんは6月から8月にかけて『Shizuka Kudo Live Tour 2025』として、全国12カ所を回るツアーをおこなっています。場所は北海道から熊本までと幅広い。連日の猛暑が取り沙汰されるなかで、これだけのツアーをこなすのはかなりハードだったはず。ひょっとしたら “夏バテ” の影響もあったのかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

55歳となっても細身のスタイルをキープし続ける工藤。その背景には、歌手としてストイックに仕事に向き合う姿勢もあるのかもしれない。