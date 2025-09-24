旅行に役立つ収納袋付ブランケットも！セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」
セガ ラッキーくじオンラインに、”パイロット”をテーマにした「名探偵コナン」グッズが登場！
「江戸川コナン」や「灰原哀」たちがパイロット姿になったユニークなグッズがラインナップされます☆
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」
価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
くじ販売期間：2025年9月24日11:00〜2025年10月20日23:59
セガ フェイブが展開するセガ ラッキーくじオンラインに、「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」が登場！
「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」は、パイロットをモチーフとしたグッズが当たるくじです。
主人公「江戸川コナン」やもちろん「毛利蘭」や「服部平次」たちのパイロット風衣装が楽しめる全賞品を紹介していきます☆
A賞：万年カレンダー
旅行の予定を立てるのに役立つ、A賞「万年カレンダー」
パイロット姿の「江戸川コナン」のフィギュアがちょこんと座った、かわいいグッズです☆
B賞：収納袋付ブランケット
機内での寒さ対策に役立つB賞「収納袋付ブランケット」
旅先でも日常でも大活躍してくれる、普段使いしやすいグッズです。
C賞：おすわりぬいぐるみ
「江戸川コナン」のほか、「安室透」や「灰原哀」など、全10種類のキャラクターが勢ぞろいしています。
D賞：ぬいぐるみマスコット
D賞の「ぬいぐるみマスコット」も全10種類！
みんなのパイロット姿をたっぷり堪能できます。
E賞：アクリルスタンド
E賞には、お部屋に飾りたい「アクリルスタンド」が登場。
推しキャラはもちろん、たくさんの種類を集めたくなるグッズです☆
F賞：トラベルステッカー
F賞の「トラベルステッカー」は、カラフルなデザインがおしゃれ！
スーツケースに貼って、いっしょに旅行を楽しみたくなるステッカーです。
デフォルメされたパイロット姿のキャラクターたちがかわいい、「名探偵コナン」のオンラインキャラクターくじ！
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」は、2025年9月24日11:00から10月20日23:59まで販売中です。
※実際の賞品とは異なる場合があります
