セガ ラッキーくじオンラインに、”パイロット”をテーマにした「名探偵コナン」グッズが登場！

「江戸川コナン」や「灰原哀」たちがパイロット姿になったユニークなグッズがラインナップされます☆

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間：2025年9月24日11:00〜2025年10月20日23:59

セガ フェイブが展開するセガ ラッキーくじオンラインに、「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」が登場！

「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」は、パイロットをモチーフとしたグッズが当たるくじです。

主人公「江戸川コナン」やもちろん「毛利蘭」や「服部平次」たちのパイロット風衣装が楽しめる全賞品を紹介していきます☆

A賞：万年カレンダー

旅行の予定を立てるのに役立つ、A賞「万年カレンダー」

パイロット姿の「江戸川コナン」のフィギュアがちょこんと座った、かわいいグッズです☆

B賞：収納袋付ブランケット

機内での寒さ対策に役立つB賞「収納袋付ブランケット」

旅先でも日常でも大活躍してくれる、普段使いしやすいグッズです。

C賞はコスチューム姿がかわいい「おすわりぬいぐるみ」

「江戸川コナン」のほか、「安室透」や「灰原哀」など、全10種類のキャラクターが勢ぞろいしています。

D賞：ぬいぐるみマスコット

D賞の「ぬいぐるみマスコット」も全10種類！

みんなのパイロット姿をたっぷり堪能できます。

E賞：アクリルスタンド

E賞には、お部屋に飾りたい「アクリルスタンド」が登場。

推しキャラはもちろん、たくさんの種類を集めたくなるグッズです☆

F賞：トラベルステッカー

F賞の「トラベルステッカー」は、カラフルなデザインがおしゃれ！

スーツケースに貼って、いっしょに旅行を楽しみたくなるステッカーです。

デフォルメされたパイロット姿のキャラクターたちがかわいい、「名探偵コナン」のオンラインキャラクターくじ！

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」は、2025年9月24日11:00から10月20日23:59まで販売中です。

※実際の賞品とは異なる場合があります

