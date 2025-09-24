自分に何が足りなかったのか

自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）は5人の候補者で争われることになった。残りの4人と違って唯一の女性である高市早苗元経済安保相は出馬会見を行った19日までメディアの前で「出馬への意欲」などを直接語ることはほぼなかった。この“サイレント期間中”に熟考した目玉政策があるとされるが、それはいったい？

昨年の総裁選で高市氏は1回目の投票で1位となったが、決選投票で石破茂氏に逆転されて涙をのんだ。1回目は高市氏：議員票72、党員・党友票109、石破氏：議員票46、党員・党友票108だったが、決選投票で石破氏：議員票189、都道府県連票26、高市氏：議員票173、都道府県連票21と覆った。

高市氏

「石破氏から打診された総務会長ポストを断って捲土重来を期し、“自分に何が足りなかったのか”についてずっと深く考えてきたようです。魅力的なポストは首相以外なかったのかわかりませんが、特にポストに就かなかったのは“石破政権は短命に終わるから関わらないのが賢明”との見立てもあったのかもしれません」

と、政治部デスク。

掘り起こした地方党員との関係性

今のところその見立ては当たっていたと言えるのかもしれない。昨年の総裁選の1回目の投票で高市氏は党員・党友票で石破氏をしのいだ。「ここまでの人気か」と党内外をサプライズで包んだが、党員30万人にリーフレットを配布したことが結果につながったと指摘する声は大きいようだ。

「“高市早苗です。いつもご支援ありがとうございます。といったメッセージが自宅に届いてとてもうれしかった”といった反応はものすごく多かったようです」（同）

この配布自体がルール違反じゃないかといった批判の声も当時、党内からあがっていたわけだが、「ルールから逸脱しない範囲だ」ということで収まったようだ。

「高市氏は去年の総裁選で敗れた時点で“次の総裁選は近い”と見ていたようですから、せっかく掘り起こした地方党員との関係性をキープしてきたはずです。石破氏が獲得した党員・党友票の行方はもちろん注目ですが、高市氏は今回も党員・党友票では強い、あるいは相当強いかもしれません」（同）

仲間・基盤づくり

総裁選を意識しすぎたのか、高市氏は参院選投開票日の2日前の7月18日、「私なりに腹をくくった。もう1回、党の背骨を入れ直す。そのために戦う」と応援演説で発言。必達目標に掲げられた「自公で過半数」を獲得できないのを見越し、「ポスト石破」への意欲をにじませたと受け取る向きもあった。意思表示にはちょっと早すぎたということで永田町では、“フライング早苗”などと呼ぶ人も出てきた。

それはともかくとして、あくまでも総裁選前だが、報道各社の「次の総裁に誰がふさわしいか」調査では小泉進次郎農水相とトップを争う状況だ。

「高市氏は“自分に何が足りなかったのか”と自問自答する日々だったと言いましたが、これはもう結論は出ていて“仲間・基盤づくり”です。前回の総裁選で仲間の少ない石破氏にさえ逆転されたというのはかなりショックだったようです」（同）

言うのは簡単だがやってみると様々な問題が噴出することも永田町の常のようで……。

サイレント期間中は

「国民の間で依然として裏金アレルギーが強く、旧安倍派幹部らとの関係性をアピールしづらいという点はあるでしょう。唯一残る派閥トップの麻生太郎自民党最高顧問には前々から色んなボールを投げてアプローチしてきましたが、なかなか色よい返事をもらえていないようです。派閥のメンバーではないので当然と言えば当然ですが。仮に高市氏が1回目をトップで通過しても決選投票で議員票が集めきれず逆転されるとのシナリオは常に語られていることで、高市氏もまさにそこを意識していることでしょう。“サイレント”期間は議員票を確実に上積みするための時間に注力していたようです」（同）

それ以外にも目玉政策について熟考していたとされる。

「政策と呼ぶべきか悩ましいですが、靖国参拝へのスタンス変更ですね。去年は“首相になった場合も靖国参拝を継続する”と主張しましたが、今回は明言しませんでした。前回はこれで議員票が逃げ、半分くらい腰かけていた女性初の首相の座から滑り落ちてしまった要因とされました」（同）

去年と同じ失敗を

靖国問題はそもそも内政の問題であり、また日本には信教の自由もある。祖国のために心ならずも戦地に赴き亡くなった方々に心からの哀悼を捧げ、平和に感謝すること自体、何ら批判や非難、干渉を受けるいわれはない。こういった考え方やスタンスは正論であり本音だが、外交の現場では正論や本音を貫き続けることが難しく、リスキーな局面もある。

「高市氏としては“靖国参拝継続”の主張で得られる票、逃げる票を天秤にかけ、今回は参拝を明言しないことにしたのでしょう。そうしなければ去年と同じ失敗を演じてしまいかねないという強い危機感あってのことと見られています。それでもらの支持層から“変節した”“宗旨変え”などと強い批判を受けないと見たのでしょうか。安倍元総理ですら、1回参拝したあとは諦めてしまったくらいですから、彼女の今回の選択を変節と見るか、ポジティヴな変身と見るかは人それぞれでしょう。ただ、野党に協力を仰がざるを得ない状況を踏まえて、減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」など、野党の政策も積極的に取り込む姿勢も見せている。このあたりの姿勢について、課題とされていた“柔軟性”を示そうとしている、と受け止められたならば現時点では成功ではないでしょうか」（同）

