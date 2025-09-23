モンベルなら薄手でもしっかり暖かい！年中着れる万能フリース

肌寒くなるこれからの季節、フィールドでも普段着としても活躍するフリースウエア。今季は、進化したモンベルのフリース「クリマグリッド」シリーズに注目です。

ストレッチ性に優れ、薄手ながら暖かく、蒸れにくい「クリマグリッド」素材を採用した「クリマグリッド パーカ Men's」（7800円）と「クリマグリッド ジャケット Men's」（7300円）は、冬山登山ではミドルレイヤーとして、春・秋のトレッキングや夏の高山ではアウターとして、そして日々の生活でもオールシーズン重宝します。

クリマグリッド素材の表地は、滑らかな質感で重ね着しても動きやすく、雪がつきにくいのが特徴。裏地は保温性に優れる暖かな起毛地で、起毛部分をマス目状に配置して凹凸を設けた構造により、蒸れをウェア内から放出します。

フリースの原料であるポリエステルは、吸湿性が低く、速乾性に優れているため、濡れてもすぐに乾き、快適な着心地をキープ。

身体の動きを妨げない優れた伸縮性を備えているのも特徴です。

▲「クリマグリッド ジャケット Men's」

また、「クリマグリッド ジャケット Men's」の平均重量は298gで、軽やかな着心地。薄くて軽いので携帯性にも優れています。

縫い目を平らに仕上げることで、肌当たりもなめらか。袖口の縫い目を斜めにしたりスパイラル状にする特許取得済みの設計によって、不快な締め付け感のない心地よいフィット感を実現しています。親指を通せるサムホール付きで手の甲まで暖かく、ジッパーのスライダー部があごに当たらない仕様です。

▲「クリマグリッド パーカ Men's」

「クリマグリッド パーカ Men's」「クリマグリッド ジャケット Men's」ともに、左右の腰と胸元に計3つのポケットを搭載。サイズはS、M、L、XL。カラーはブルーグリーン(BGN)、ブラック(BK)、グリーン(GN)の3色展開です。

ウィメンズ用の「クリマグリッド パーカ Women's」（7400円）と「クリマグリッド ジャケット Women's」（6900円）もラインナップ。山でも街でも一年中快適に過ごせる万能フリースです。

